Меган Фокс розбурхала соцмережі спокусливими фото в білизні на своє 40-річчя

Акторка показала сміливу фотосесію в свій день народження.

Анастасія Гребешко
Меган Фокс

Меган Фокс / © Associated Press

Американська акторка Меган Фокс гучно відсвяткувала 40-річчя та підірвала Instagram спокусливою фотосесією в білизні й з палаючим сірником у роті.

16 травня зірці виповнилося 40 років. З нагоди дня народження вона опублікувала серію відвертих кадрів у соцмережі. Для фотосесії акторка позувала лише у чорному комплекті білизни. Образ доповнили високі підбори та масивне кольє з шипами. Особливу увагу фанів привернув палаючий сірник, який Меган тримала в роті, ніби цигарку. За кілька годин допис зібрав понад мільйон вподобайок і тисячі коментарів.

«Я прагну того, що зрештою мене знищить», — загадково підписала серію фото іменинниця.

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox

Фокс зробила ставку не лише на провокаційний настрій знімання, а й на деталі. Акторка обрала нюдовий макіяж, який підкреслив її природні риси. Не залишився без уваги і незвичний манікюр — сріблясте покриття з декоративними елементами у формі крапель. У коментарях шанувальники буквально засипали знаменитість компліментами та зізнавалися, що не можуть повірити у її вік та що співачка виглядає значно молодше.

Нагадаємо, нещодавно «Міс Україна Всесвіт» Неплях заінтригувала пікантним фото із таємничим чоловіком у ліжку.

