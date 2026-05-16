"Євробачення-2026": Ігор Кондратюк відверто висловився про виступ LELÉKA у фіналі конкурсу

Ігор Кондратюк та LELEKA

Український шоумен Ігор Кондратюк висловився про фаворитів «Євробачення-2026» та виступ представниці України LELÉKA.

До вирішального шоу залишилися лічені години, і напруга навколо конкурсу зростає. Україну цього року представляє співачка LELÉKA, яка виходить на сцену у Відні з 7 номером. Букмекери вже сформували власну трійку лідерів, але думки експертів помітно різняться. Сам конкурс у ювілейному сезоні зібрав десятки країн і ще більше суперечливих оцінок. Особливу увагу привертають не лише постановки, а й сам музичний матеріал. Саме на цьому акцентують і професійні продюсери.

«З перелічених фаворитів найбільше сподобались пісні представників Австралії та Ізраїлю. Не розумію, чому фінський дует є фаворитом, хоч вбийте. Може я відстав від музичного життя», — прокоментував у інтерв’ю BLIK.ua Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк / © скриншот з відео

Позиція продюсера виявилась доволі різкою щодо загального рівня цьогорічного конкурсу. Він відзначив, що візуальна частина шоу цього разу значно випереджає пісенну складову. На його думку, сцена та постановки створюють сильніше враження, ніж самі композиції. Це, за його словами, впливає на загальне сприйняття фаворитів.

«Мені не сподобався пісенний рівень цьогорічного конкурсу. Сцена, світло, постановки, костюми учасників вищого рівня, ніж самі пісні», — зізнався Ігор Кондратюк.

Попри критику загального рівня, виступ української представниці він оцінив значно м’якше. Кондратюк звернув увагу на вокальну складову та сценічну впевненість артистки. Водночас зазначив, що сам трек не має ознак хіта у класичному розумінні. Проте побажав їй сильного результату у фіналі.

«LELÉKA вокально була серед кращих, це однозначно. Пісня — повторююсь, на жаль, не є хітовою. Але бажаю їй посісти місце в першій десятці», — підсумував Ігор Кондратюк.

LELÉKA / © Associated Press

Зазначимо, фінал «Євробачення-2026» відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом у Відні. LELÉKA вийде на сцену під сьомим номером, а боротьба за перемогу обіцяє бути однією з найнапруженіших за останні роки.

