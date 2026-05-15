Зірка "Форсажу" Він Дізель у сльозах обійняв доньку покійного друга на Каннському кінофестивалі

Він Дізель / © Getty Images

На фестивалі в Каннах під час спецпоказу культового «Форсажу» актор Він Дізель не стримав емоцій, обіймаючи доньку свого покійного друга Пола Вокера — Медоу.

У Каннах відбувся вечір, який для фанатів франшизи став значно більшим, ніж просто ювілейний показ. Першу частину «Форсажу» представили з нагоди 25-річчя стрічки. Після фінальних титрів зал вибухнув оваціями стоячи. Та головні емоції чекали попереду. Він Дізель, помітно розчулений, підійшов до Медоу Вокер та міцно її обійняв. Атмосфера в залі миттєво змінилася — святкування перетворилося на щемкий спогад про Пола Вокера.

«Коли ми знімали перший фільм, Пол сидів поруч зі мною в машині та розповідав про свою маленьку доньку. Саме тоді народилася вся ця ідея родини, яка згодом стала серцем „Форсажу“», — поділився Дізель зі сцени, згадуючи друга його давнім прізвиськом Пабло, повідомляє Daily Mail.

Актор також переказав слова Медоу, які особливо вразили присутніх. За його словами, донька Вокера зізналася, що нині їй стільки ж років, скільки було батькові під час знімань першого «Форсажу». Саме цей збіг, каже Дізель, викликав у нього сльози.

«Вона сказала: „Мені 27, і я дивлюся цей фільм, який мій батько зняв у 27 років“. Це просто неймовірно глибоко», — емоційно промовив актор.

Він Дізель і Медоу

Дізель не приховував, що йому й досі непросто переглядати старі кадри франшизи. За кожною сценою він бачить не лише персонажа, а й реальні моменти дружби з Полом Вокером, який трагічно загинув 2013 року в автокатастрофі.

