За Єрмака могли вже внести заставу: чому він досі не вийшов із СІЗО

Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак досі перебуває в слідчому ізоляторі, попри те, що необхідну суму застави, ймовірно, вже було зібрано та відправлено.

Про це повідомив адвокат підозрюваного Ігор Фомін для Новини Live.

Чи зібрали заставу за Єрмака — що каже адвокат

Адвокат пояснив, що процес внесення застави став технічно складним через велику кількість платників. Оскільки кошти надходять багатьма окремими платежами від різних людей, банківська система потребує значного часу на їхню перевірку та фінальне зарахування на рахунок суду.

За словами Фоміна, станом на зараз неможливо однозначно підтвердити фіксацію всієї суми на кінцевому рахунку саме через бюрократичні особливості банківських операцій.

«Ну, я маю надію, що вся сума. Однак, дуже складно з банками. Дуже тут багато людей приймає участь в цьому. І дуже складна наша банківська система приймає платежі. Тим більше багато платежів, багато людей. Я зараз навіть не можу сказати, чи вже всі кошти внесені. Але, на мою думку, якщо всі ті платежі, які роблять люди, зараховані, то ця сума має бути внесена», — припустив адвокат.

Наразі захист очікує офіційного підтвердження про повне зарахування застави, що є юридичною підставою для виходу Андрія Єрмака із СІЗО.

Справа Єрмака — останні новини

Нагадаємо, колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак став офіційним підозрюваним у корупційній справі про будівництво елітної нерухомості під Києвом. Інформацію офіційно підтвердили в САП.

За версією НАБУ та САП, Єрмак був частиною організованої групи, яка «відмила» 460 мільйонів гривень. Гроші вкладали в будівництво розкішних котеджів у селі Козин на Київщині (містечко «Династія»).

До слова, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Суддя Віктор Ногачевський частково задовольнив клопотання прокурорів САП.

