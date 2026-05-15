Коли відбудеться наступний обмін полоненими з РФ: омбудсмен розкрив деталі

Обмін полоненими 15 травня / © Володимир Зеленський

Реклама

Українська сторона повністю підготувала переговорну базу для повернення з полону понад 800 громадян. Проте російська сторона продовжує затримувати процес.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону у слоті «1+1».

Коли відбудеться наступний обмін полоненими — відповідь Лубінця

Омбудсмен зазначив, що попри звинувачення з боку РФ, українська група перемовників виконала всі необхідні вимоги та надала списки на обмін.

Реклама

«Знаєте, коли ти ведеш перемовини з росіянами, ти ніколи не можеш бути впевнений на 100%. Тому я точно не хочу давати якихось дат, попередніх цифр. Вчергове підкреслюю. Коли я почув звинувачення з боку Російської Федерації, я одразу його публічно прокоментував. Ми зробили все. Українська сторона, українська група перемовників зробила все давним-давно. Все, що від нас просили, ми зробили», — зазначив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що позиція України щодо категорій полонених, які мають повернутися першими, залишається незмінною та має підтримку міжнародних посередників.

«Щоб, в першу чергу, повернулись ті, хто важко поранений, важко хворий. І ті, хто знаходяться в російському полоні, з 22-го року. Це наші були вимоги, які були підтримані країнами-посередниками. Тому в майбутньому ми сподіваємося, що це покаже більш швидкі і ефективні результати», — запевнив Лубінець.

Обмін полоненими з РФ — останні новини

Нагадаємо, 15 травня, відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією, про який нібито домовився президент США Трамп з Путіним. Обмін пройшов за формулою «205 на 205».

Реклама

Серед звільнених воїнів — частина оборонців Маріуполя та «Азовсталі», які перебували у неволі від 2022 року. Більшість бійців потребують серйозної медичної та психологічної реабілітації.

Звільнений з неволі 2025 року журналіст Дмитро Хилюк упізнав серед повернутих героїв своїх побратимів, один із яких провів у російських катівнях довгих чотири роки.

За словами Дениса Прокопенка, повернулося 20 військовослужбовців 1-го корпусу НГУ «Азов», 19 із яких є захисниками Маріуполя. Звільнені бійці перебували у російському полоні протягом чотирьох років.

Новини партнерів