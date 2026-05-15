Що можна й не можна робити в молодик у Тельці 16 травня 2026 року

Молодик у Тельці / © ТСН

Реклама

Молодик у Тельці 16 травня 2026 року вважається періодом уповільнення, внутрішнього перезавантаження та формування нових намірів. Астрологи пов’язують цей день із темами стабільності, фінансів, тіла, дому та внутрішнього комфорту. Саме тому багато рішень, ухвалених у цей період, можуть мати довготривалий вплив.

Що можна робити в молодик

Планувати фінанси

Це гарний день для перегляду бюджету, фінансових цілей, накопичень або нових ідей щодо роботи й доходу.

Починати нові корисні звички

Молодик у Тельці сприяє змінам, пов’язаним із тілом і здоров’ям — від режиму сну до харчування чи фізичної активності.

Наводити лад вдома

Прибирання, розбирання речей, оновлення простору або створення затишку допоможуть відчути більше внутрішньої стабільності.

Відпочивати та відновлювати сили

Телець пов’язаний з тілом і ресурсом, тому цього дня важливо не перевантажувати себе емоційно та фізично.

Формулювати наміри на майбутнє

Астрологи радять подумати про те, чого ви хочете досягти найближчими місяцями, особливо у сферах грошей, стосунків та особистого комфорту.

Проводити час на природі

Прогулянки, садівництво або просто контакт із природою можуть допомогти знизити тривожність і повернути відчуття опори.

Що не варто робити в молодик

Ухвалювати імпульсивні рішення

Молодик може посилювати емоційність і бажання різко щось змінити. Краще уникати поспішних фінансових чи особистих кроків.

Конфліктувати через гроші або побут

Телець підсилює тему власності й контролю, тому дрібні суперечки можуть швидко перерости в серйозні конфлікти.

Перевтомлюватися

Організм у цей період може бути чутливішим до стресу, недосипання та емоційного навантаження.

Робити великі необдумані придбання

Є ризик витратити більше, ніж потрібно, на речі, які згодом виявляться не такими важливими.

Ігнорувати власні потреби

Молодик у Тельці нагадує про базові речі — сон, їжу, відпочинок, безпеку та психологічний комфорт. Важливо звернути увагу на свій стан, а не лише на обов’язки.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Новини партнерів