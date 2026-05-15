Моторошна аварія у Дніпрі: авто розлетілося на частини після удару в зупинку з людьми (відео)

ДТП у Дніпрі 15 травня / © Суспільне

У Дніпрі на вулиці Калиновій автівка на великій швидкості влетіла в зупинку з людьми. Від потужного удару транспортний засіб розірвало на частини, а його уламки розлетілися на метри навколо.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Як повідомляє Суспільне за попередніми висновками, причиною аварії став маневр керманича «ЗАЗ». Під час повороту він втратив контроль над машиною та виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Jaguar. Від удару іномарку відкинуло на двох пішоходів.

Унаслідок наїзду одна жінка загинула на місці. Іншу з травмами шпиталізували. Поранення також отримали водії обох транспортних засобів. На місці події наразі працюють слідчі, які з’ясовують усі деталі.

Повідомляється, що сила зіткнення була такою, що «ЗАЗ» перетворився на купу металобрухту, а його уламки розлетілися дорогою. Крім того, пошкоджень зазнав павільйон зупинки громадського транспорту.

Наразі офіційна кількість постраждалих серед людей, які перебували на зупинці, та стан водія уточнюються. На місці працюють екстрені служби, медики і правоохоронці для з’ясування всіх обставин трагедії.

