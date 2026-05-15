Єрмак у СІЗО: "Династія", ворожка "феншуй" та скільки гривень застави уже внесли — що відомо про гучну справу
Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід — тримання під вартою із заставою у 140 млн грн. Подробиці справи «Мідас», листування з астрологами та хто з відомих українців уже дав гроші на заставу.
Цього тижня колишньому очільнику Офісу президента, якого називали найближчим другом Володимира Зеленського Андрію Єрмаку вручили підозру та обрали запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 140 мільйонів гривень. Наразі на спецрахунку держказначейства вже є 55 мільйонів, частину з яких вніс легендарний футболіст Сергій Ребров.
У чому звинувачують Єрмака та хто ще з відомих українців рятує ексчиновника від СІЗО — у матеріалі ТСН.
16 томів та елітний Козин
Процес розпочався з передачі захисту 16 томів справи. Андрію Єрмаку інкримінують легалізацію 460 млн гривень, яких немає у його офіційних деклараціях. Слідство пов'язує ці кошти з будівництвом котеджного містечка «Династія» у Козині.
Валентина Гребенюк, прокурорка САП: «Станом на 8 червня 2020 року було обрано будівництво 3-х будинків. У подальшому проєкт змінився до 4-х будинків... Згідно з розподілом, Чернишов мав стати власником резиденції №4, Міндіч — №3, Єрмак — резиденції №2 (Р2)».
Схема «Мідас»: золото з «Енергоатома»
Справа отримала назву на честь міфічного царя Мідаса, що перетворював усе на золото. За версією НАБУ, фігуранти вимагали відкати (10-15%) від підрядників «Енергоатома». Незгодним погрожували «чорними списками» та мобілізацією співробітників.
У справі фігурують гучні псевдоніми: «Рокет», «Тенор», «Карлсон», «Че Гевара» (ексміністр Олексій Чернишов) та «Сігізмунд» (ексміністр Герман Галущенко).
Астрологиня «Феншуй Офіс»
Другий день засідання став сенсаційним через оприлюднення листування Єрмака з Веронікою Анікієвич, яку в телефоні нібито підписано як «Вероніка Феншуй Офіс». Слідство стверджує, що він радився з нею щодо призначень міністрів, заступників голови ОП (зокрема Татарова) та навіть керівників НАБУ і САП.
Сам Андрій Єрмак ці закиди заперечує: «З гадалками я точно не спілкувався. У мене ніколи не було ніяких ляльок вуду, чи що там ще писали».
Рішення суду та черга на заставу
Суддя Віктор Ногачевський оголосив вердикт: тримання під вартою на 60 діб або застава у 140 млн грн.
Андрій Єрмак: «У мене нема таких грошей. Я не готувався до цього. Сподіваюсь, знайомі друзі зможуть допомогти. Я буду продовжувати боротися, я залишаюсь в Україні».
Хто вже вніс кошти за Єрмака:
30 млн грн — Сергій Ребров (футболіст і тренер);
8 млн грн — Роза Тапанова (директорка заповідника «Бабин Яр»);
6,5 млн грн — Сергій Свириба (адвокат, одногрупник Єрмака).
Захист уже готує апеляцію, називаючи справу «абсолютно пустою». Наразі Андрій Єрмак залишається під вартою, поки на рахунку держказначейства не з'явиться вся сума застави.
