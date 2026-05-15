Єрмак у СІЗО: "Династія", ворожка "феншуй" та скільки гривень застави уже внесли — що відомо про гучну справу

Андрій Єрмак у суді / © Associated Press

Цього тижня колишньому очільнику Офісу президента, якого називали найближчим другом Володимира Зеленського Андрію Єрмаку вручили підозру та обрали запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 140 мільйонів гривень. Наразі на спецрахунку держказначейства вже є 55 мільйонів, частину з яких вніс легендарний футболіст Сергій Ребров.

У чому звинувачують Єрмака та хто ще з відомих українців рятує ексчиновника від СІЗО — у матеріалі ТСН.

16 томів та елітний Козин

Процес розпочався з передачі захисту 16 томів справи. Андрію Єрмаку інкримінують легалізацію 460 млн гривень, яких немає у його офіційних деклараціях. Слідство пов'язує ці кошти з будівництвом котеджного містечка «Династія» у Козині.

Валентина Гребенюк, прокурорка САП: «Станом на 8 червня 2020 року було обрано будівництво 3-х будинків. У подальшому проєкт змінився до 4-х будинків... Згідно з розподілом, Чернишов мав стати власником резиденції №4, Міндіч — №3, Єрмак — резиденції №2 (Р2)».

Схема «Мідас»: золото з «Енергоатома»

Справа отримала назву на честь міфічного царя Мідаса, що перетворював усе на золото. За версією НАБУ, фігуранти вимагали відкати (10-15%) від підрядників «Енергоатома». Незгодним погрожували «чорними списками» та мобілізацією співробітників.

У справі фігурують гучні псевдоніми: «Рокет», «Тенор», «Карлсон», «Че Гевара» (ексміністр Олексій Чернишов) та «Сігізмунд» (ексміністр Герман Галущенко).

Астрологиня «Феншуй Офіс»

Другий день засідання став сенсаційним через оприлюднення листування Єрмака з Веронікою Анікієвич, яку в телефоні нібито підписано як «Вероніка Феншуй Офіс». Слідство стверджує, що він радився з нею щодо призначень міністрів, заступників голови ОП (зокрема Татарова) та навіть керівників НАБУ і САП.

Сам Андрій Єрмак ці закиди заперечує: «З гадалками я точно не спілкувався. У мене ніколи не було ніяких ляльок вуду, чи що там ще писали».

Рішення суду та черга на заставу

Суддя Віктор Ногачевський оголосив вердикт: тримання під вартою на 60 діб або застава у 140 млн грн.

Андрій Єрмак: «У мене нема таких грошей. Я не готувався до цього. Сподіваюсь, знайомі друзі зможуть допомогти. Я буду продовжувати боротися, я залишаюсь в Україні».

Хто вже вніс кошти за Єрмака:

30 млн грн — Сергій Ребров (футболіст і тренер);

8 млн грн — Роза Тапанова (директорка заповідника «Бабин Яр»);

6,5 млн грн — Сергій Свириба (адвокат, одногрупник Єрмака).

Захист уже готує апеляцію, називаючи справу «абсолютно пустою». Наразі Андрій Єрмак залишається під вартою, поки на рахунку держказначейства не з'явиться вся сума застави.

