Вони мали жити: під завалами столичного будинку загинули цілі родини

Російська ракета зруйнувала цілий під’їзд / © Facebook

У ніч проти 14 травня російські терористи завдали чергового підступного удару по житловому кварталу столиці. Ракета влучила в багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва, вщент зруйнувавши цілий під’їзд. За офіційними даними, кількість загиблих становить 24 особи, серед яких троє дітей. Ще 48 киян зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Редакція TSN.ua зібрала всі відомі на цей час факти та спогади про людей, чиї життя забрала країна-агресорка.

Вбиті діти

Найболіснішою для киян стала звістка про загибель двох сестер — 12-річної Любави та 17-річної Віри Яковлєвих.

Любава Яковлєва / © Facebook

Віра Яковлєва була студенткою Фахового коледжу мистецтв і дизайну КНУТД. На кафедрі живопису про неї згадують як про надзвичайно світлу й талановиту дівчину.

Віра Яковлєва / © Facebook

Дівчата були доньками українського захисника, який раніше віддав життя на фронті, захищаючи Україну. Мати дівчаток, яка вже пережила втрату чоловіка, тепер втратила обох дітей.

Ще однією юною жертвою стала Марія, 15-річна учениця 9-го класу ліцею №237. Російська ракета вбила дівчинку разом з її батьком і бабусею. Її маму Наталю госпіталізували в тяжкому стані. Рятувальники знайшли тіло дівчини під руїнами лише після 10 годин безперервних пошуків.

Марія загинула разом з батьком і бабусею / © Facebook

Загиблі таланти

Серед загиблих — багато представників талановитої молоді, які щойно починали свій професійний шлях. Одним із них був 23-річний Дмитро Павелко, оператор відділення «Нової пошти». Колеги розповіли, що він з дитинства був «нетиповим» і надзвичайно обдарованим. Його вчителі з Полтави згадують, як він ще у 5 класі створював неймовірні скульптури з пластиліну та вражав дорослим стилем малювання.

Дмитро Павелко / © Facebook

Того ж дня під завалами знайшли подружжя Дмитра та Світлану Лепських.

Дмитро Лепський / © Facebook

Дмитро також працював на «Новій пошті», а 32-річна Світлана була вчителькою і педагогинею-організаторкою у школі №44. Колеги згадують її як творчу й талановиту людину, яка пройшла з колективом найважчі часи карантину та перші роки великої війни.

Світлана Лепська / © Facebook

Невимовною втратою стала загибель 24-річної Марини Гоменюк. Дівчина була викладачкою англійської мови в Helen Doron English, справжньою поліглоткою і професіоналкою, яка надихала своїх маленьких учнів. Про її смерть із болем повідомили в навчальному центрі.

Юрій Орлов і Марина Гоменюк / © Facebook

Разом із Мариною загинув її хлопець, 30-річний Юрій Орлов. Він був відомим флорболістом і колишнім хокеїстом, який свого часу виступав за столичні клуби «Дженералз» та «Крижинка-Компаньйон».

Фахівці, які робили життя киян кращим

Росія вбила і двох співробітників родини ресторанів First Line Group — керівника «Італійської Редакції» Івана Могильного та талановитого флориста Івана Носка.

Іван Могильний / © Facebook

Колеги згадують їх як людей, які робили кожен день навколишніх світлішим.

Іван Носко / © Facebook

Внаслідок атаки загинула й Ольга Карпук, керівниця відділу маркетингу ЖК Greenville. Колеги з болем зазначають, що більше не почують її голосу на дзвінках та сміху, який було чутно з іншого кінця офісу.

Ольга Карпук / © Facebook

Серед жертв — Світлана Опришко, випускниця Гадяцького ліцею імені Т.Г. Шевченка. Її тіло знайшли під завалами лише на другий день пошуків.

Світлана Опришко / © Facebook

Також Росія вбила Світлану Москалішину, співробітницю дитячого садка №774, яку батьки вихованців називали «вихователькою від Бога».

Світлана Москалішина / © Facebook

Список тих, чиї життя забрала Росія:

За інформацією з відкритих джерел і соцмереж, також загинули:

Галина Релік, яка жила в тому самому під’їзді;

Галина Релік / © Facebook

Подружжя Аліна та Дмитро Будвінови;

Світлана Жук , 46-річна диспетчерка маршрутного транспорту;

Сергій Петровський (39 років) і його мати Зоя Петровська (57 років), яка працювала старшою касиркою в магазині «NOVUS».

Жертви удару по Києву 14 травня / © Facebook

Пошуки інформації про інших жертв тривають. Це не просто статистика — це цілий світ, знищений однією ракетою.

Редакція ТСН.ua висловлює співчуття рідним і близьким загиблих.

