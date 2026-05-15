- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 536
- Час на прочитання
- 3 хв
Вони мали жити: під завалами столичного будинку загинули цілі родини
Російська ракетна атака на Київ 14 травня 2026 року перетворила мирну багатоповерхівку в Дарницькому районі на місце масової загибелі людей. Цей удар забрав 24 життя, серед яких троє дітей, залишивши по собі лише біль і пустку в серцях близьких.
У ніч проти 14 травня російські терористи завдали чергового підступного удару по житловому кварталу столиці. Ракета влучила в багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва, вщент зруйнувавши цілий під’їзд. За офіційними даними, кількість загиблих становить 24 особи, серед яких троє дітей. Ще 48 киян зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Редакція TSN.ua зібрала всі відомі на цей час факти та спогади про людей, чиї життя забрала країна-агресорка.
Вбиті діти
Найболіснішою для киян стала звістка про загибель двох сестер — 12-річної Любави та 17-річної Віри Яковлєвих.
Віра Яковлєва була студенткою Фахового коледжу мистецтв і дизайну КНУТД. На кафедрі живопису про неї згадують як про надзвичайно світлу й талановиту дівчину.
Дівчата були доньками українського захисника, який раніше віддав життя на фронті, захищаючи Україну. Мати дівчаток, яка вже пережила втрату чоловіка, тепер втратила обох дітей.
Ще однією юною жертвою стала Марія, 15-річна учениця 9-го класу ліцею №237. Російська ракета вбила дівчинку разом з її батьком і бабусею. Її маму Наталю госпіталізували в тяжкому стані. Рятувальники знайшли тіло дівчини під руїнами лише після 10 годин безперервних пошуків.
Загиблі таланти
Серед загиблих — багато представників талановитої молоді, які щойно починали свій професійний шлях. Одним із них був 23-річний Дмитро Павелко, оператор відділення «Нової пошти». Колеги розповіли, що він з дитинства був «нетиповим» і надзвичайно обдарованим. Його вчителі з Полтави згадують, як він ще у 5 класі створював неймовірні скульптури з пластиліну та вражав дорослим стилем малювання.
Того ж дня під завалами знайшли подружжя Дмитра та Світлану Лепських.
Дмитро також працював на «Новій пошті», а 32-річна Світлана була вчителькою і педагогинею-організаторкою у школі №44. Колеги згадують її як творчу й талановиту людину, яка пройшла з колективом найважчі часи карантину та перші роки великої війни.
Невимовною втратою стала загибель 24-річної Марини Гоменюк. Дівчина була викладачкою англійської мови в Helen Doron English, справжньою поліглоткою і професіоналкою, яка надихала своїх маленьких учнів. Про її смерть із болем повідомили в навчальному центрі.
Разом із Мариною загинув її хлопець, 30-річний Юрій Орлов. Він був відомим флорболістом і колишнім хокеїстом, який свого часу виступав за столичні клуби «Дженералз» та «Крижинка-Компаньйон».
Фахівці, які робили життя киян кращим
Росія вбила і двох співробітників родини ресторанів First Line Group — керівника «Італійської Редакції» Івана Могильного та талановитого флориста Івана Носка.
Колеги згадують їх як людей, які робили кожен день навколишніх світлішим.
Внаслідок атаки загинула й Ольга Карпук, керівниця відділу маркетингу ЖК Greenville. Колеги з болем зазначають, що більше не почують її голосу на дзвінках та сміху, який було чутно з іншого кінця офісу.
Серед жертв — Світлана Опришко, випускниця Гадяцького ліцею імені Т.Г. Шевченка. Її тіло знайшли під завалами лише на другий день пошуків.
Також Росія вбила Світлану Москалішину, співробітницю дитячого садка №774, яку батьки вихованців називали «вихователькою від Бога».
Список тих, чиї життя забрала Росія:
За інформацією з відкритих джерел і соцмереж, також загинули:
Галина Релік, яка жила в тому самому під’їзді;
Подружжя Аліна та Дмитро Будвінови;
Світлана Жук, 46-річна диспетчерка маршрутного транспорту;
Сергій Петровський (39 років) і його мати Зоя Петровська (57 років), яка працювала старшою касиркою в магазині «NOVUS».
Пошуки інформації про інших жертв тривають. Це не просто статистика — це цілий світ, знищений однією ракетою.
Редакція ТСН.ua висловлює співчуття рідним і близьким загиблих.