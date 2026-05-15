16 травня — яке церковне свято, що слід поставити на стіл, щоб "притягнути" достаток

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 16 травня

Церковне свято 16 травня / © unsplash.com

Завтра, 16 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія. Святий Теодор Освящений жив у IV столітті в Єгипті — час, коли християнське чернецтво лише формувалося як окремий духовний рух. Ще в юному віці він почув про життя пустельників і прагнув повністю присвятити себе Богові.

Його шлях привів до преподобного Пахомія Великого — засновника спільножительного чернецтва (кіновії), де монахи жили не окремо, а в організованих монастирських спільнотах із чітким уставом.

Саме тут Теодор став одним із найулюбленіших учнів святого Пахомія.

Теодор вирізнявся надзвичайною слухняністю, смиренням і духовною стійкістю. Він швидко засвоїв чернечі правила та став прикладом для інших братів.

За переказами, святий Пахомій особливо довіряв Теодору і доручав йому важливі послухи в монастирській спільноті. Його називали «Освященим» не лише за чернечий сан, а й за глибоку чистоту життя.

Після смерті Пахомія саме Теодор став одним із його найближчих наступників у керівництві чернечими спільнотами, продовжуючи його духовну школу.

Його подвиг полягав не в зовнішніх надзвичайностях, а в щоденній, непомітній вірності чернечому правилу. Саме така сталість і стала основою його святості.

Теодор Освящений відіграв важливу роль у збереженні та поширенні уставу Пахомія. Завдяки йому ранньохристиянські монастирі зберегли дисципліну, духовну єдність і організовану форму життя.

Його діяльність сприяла тому, що чернецтво стало не лише формою особистого подвигу, а й впорядкованою духовною системою, яка згодом поширилася по всьому християнському світу.

Прикмети 16 травня

Народні прикмети 16 травня / © unsplash.com

  • Зацвіла черемха — чекайте на похолодання.

  • Дуб зеленіє раніше за ясеня — літо буде сухим і теплим.

  • Ранкова роса — до щедрого врожаю (особливо огірків).

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки не радили влаштовувати гучні святкування чи застілля, вдягати одяг червоного кольору, а також займатися домашніми справами, якщо вони відволікають від роботи на землі. Усе це робили з вірою, що зайва метушня може «збити» природний порядок дня.

Що можна робити завтра

Щоб «притягнути» до оселі достаток і добробут, традиція радить поставити на стіл просту, але символічну страву — кашу з гречки, ячменю або пшона. Вважалося, що така їжа ніби закладає основу майбутнього благополуччя родини.

