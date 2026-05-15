16 травня — яке церковне свято, що слід поставити на стіл, щоб "притягнути" достаток
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 16 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія. Святий Теодор Освящений жив у IV столітті в Єгипті — час, коли християнське чернецтво лише формувалося як окремий духовний рух. Ще в юному віці він почув про життя пустельників і прагнув повністю присвятити себе Богові.
Його шлях привів до преподобного Пахомія Великого — засновника спільножительного чернецтва (кіновії), де монахи жили не окремо, а в організованих монастирських спільнотах із чітким уставом.
Саме тут Теодор став одним із найулюбленіших учнів святого Пахомія.
Теодор вирізнявся надзвичайною слухняністю, смиренням і духовною стійкістю. Він швидко засвоїв чернечі правила та став прикладом для інших братів.
За переказами, святий Пахомій особливо довіряв Теодору і доручав йому важливі послухи в монастирській спільноті. Його називали «Освященим» не лише за чернечий сан, а й за глибоку чистоту життя.
Після смерті Пахомія саме Теодор став одним із його найближчих наступників у керівництві чернечими спільнотами, продовжуючи його духовну школу.
Його подвиг полягав не в зовнішніх надзвичайностях, а в щоденній, непомітній вірності чернечому правилу. Саме така сталість і стала основою його святості.
Теодор Освящений відіграв важливу роль у збереженні та поширенні уставу Пахомія. Завдяки йому ранньохристиянські монастирі зберегли дисципліну, духовну єдність і організовану форму життя.
Його діяльність сприяла тому, що чернецтво стало не лише формою особистого подвигу, а й впорядкованою духовною системою, яка згодом поширилася по всьому християнському світу.
Прикмети 16 травня
Зацвіла черемха — чекайте на похолодання.
Дуб зеленіє раніше за ясеня — літо буде сухим і теплим.
Ранкова роса — до щедрого врожаю (особливо огірків).
Що завтра не можна робити
Цього дня наші предки не радили влаштовувати гучні святкування чи застілля, вдягати одяг червоного кольору, а також займатися домашніми справами, якщо вони відволікають від роботи на землі. Усе це робили з вірою, що зайва метушня може «збити» природний порядок дня.
Що можна робити завтра
Щоб «притягнути» до оселі достаток і добробут, традиція радить поставити на стіл просту, але символічну страву — кашу з гречки, ячменю або пшона. Вважалося, що така їжа ніби закладає основу майбутнього благополуччя родини.