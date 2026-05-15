Росіяни вгатили по поїзду в одній з областей: поранені пасажири

Під час евакуації з поїзда двоє пасажирів не встигли залишити вагони та дістали осколкові поранення.

Пошкоджений через удар дроном поїзд

Пошкоджений через удар дроном поїзд / © "Укрзалізниця"

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували безпілотником приміський поїзд у Запорізькій області, поціливши поблизу пасажирського вагона. Завдяки швидкій реакції залізничників вдалося уникнути жертв, проте є постраждалі.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

На Запоріжжі російський дрон атакував приміський поїзд. Удар припав поблизу одного з вагонів.

Після отримання сигналу про повітряну небезпеку від моніторингового центру «Укрзалізниці» локомотивна бригада оперативно зупинила потяг і розпочала евакуацію пасажирів.

Через обмежений час, за попередніми даними, двоє пасажирів не встигли залишити вагони та дістали осколкові поранення. Наразі всі деталі події встановлюються.

Постраждалим оперативно надали першу медичну допомогу та передали працівникам «швидкої». Представники залізниці супроводжують пасажирів і перебувають поруч із ними в лікарні.

«Наразі працюємо над відновленням руху поїздів на ділянці та продовжуємо уважно моніторити безпекову ситуацію в регіоні й реагувати», — зазначили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня російська армія завдала цілеспрямованого удару по залізниці в Харківській області, внаслідок чого було уражено маневровий локомотив. Локомотивна бригада вчасно пройшла до укриття, тому минулося без постраждалих.

