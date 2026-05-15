«Абонемент на спокій»: в Ужгородському ТЦК викрили схему з продажем повісток - журналіст

СБУ та поліція прийшли з обшуками в Ужгородський районний ТЦК через можливий продаж повісток на майбутні дати і «абонемент на спокій».

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

За інформацією журналіста, слідчі дії проходять не лише у самому військкоматі, а й у т.в.о начальника Ужгородського РТЦК та СП.

Також обшуки проводять ще у трьох осіб, яких правоохоронці перевіряють у межах цієї справи, ствержує Глагола.

«Попередньо, підозру вже вручили двом фігурантам. Один із них — колишній працівник Ужгородського військкомат який був посередником між клієнтами і військкоматом», — каже журналіст.

В чому суть корупційної схеми

За даними Глаголи, йдеться про можливий продаж повісток.

За версією слідства, чоловікам могли за гроші оформлювати повістку Ужгородського ТЦК не на завтра і не на післязавтра, а одразу на дату через місяць чи більше.

Тобто людина отримує повістку на майбутню дату, спокійно ходить собі ще місяць вулицями, у разі необхідності показує ТЦК цю повістку на певне число, відповідно — її поки не мобілізують. А за цей «календарний комфорт» ухилянт щомісяця платить певну суму.

«Фактично це могло бути щось на кшталт абонемента на спокій від ТЦК. Тільки, схоже, тепер цим абонементом зацікавились СБУ та поліція. Зараз тривають обшуки та слідчі дії. Очікую додаткові деталі щодо ролі кожного з фігурантів і того, чи вручатимуть підозри керівництву Ужгородського ТЦК та по якій статті», — підсумував журналіст Глагола.

Зауважимо, що на момент публікації новини офіційного підтвердження цієї інформації від Нацполіції та СБУ поки не було.

