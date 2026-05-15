Росія атакувала Україну дронами та ракетами: скільки цілей вдалося збити ППО

ППО / © Associated Press

У ніч проти 15 травня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили або подавили одну ворожу ракету Х-35 та 130 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією військових, атака тривала від 18:00 14 травня. Російська армія випустила п’ять протирадіолокаційних ракет Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також одну протикорабельну ракету Х-35 з території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, окупанти атакували Україну 141 ударним безпілотником та дронами-імітаторами. Йдеться про БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також з тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих дронів на півдні, півночі та сході країни. У Повітряних силах також зазначили, що п’ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей.

Водночас зафіксовано влучання семи ударних безпілотників у шести локаціях. Ще у семи місцях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — додали в ПС ЗСУ.

Звіт Повітряних Сил / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 15 травня росіяни вкотре завдали удару по Одеській області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Також росіяни атакували дроном приміський потяг у Запорізькій області. Безпілотник влучив неподалік пасажирського вагона. Жертв вдалося уникнути завдяки оперативним діям працівників залізниці, однак є поранені.

