ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Одеська область у вогні: знищені будинки і поранені люди (фото)

Окупанти ударними дронами накрили Одеську область. Під ударом опинилася критична інфраструктура, виникли пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі росіяни знову атакувала Одеську область. За останніми даними, поранення отримали двоє осіб.

Про це повідомили у ДСНС.

«Виникло декілька осередків займання. У житловому секторі пошкоджені чотири будинки та нежитлова будівля: частина осель зруйнована, вибиті вікна та понівечені конструкції, також пошкоджені 3 легкових автомобілі. Поранені двоє людей», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Під ударом також опинилася критична інфраструктура — виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

На місцях ударів працювали рятувальники / © ДСНС

На місцях ударів працювали рятувальники / © ДСНС

Нагадаємо, Україну в ніч проти 15 травня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».

Також повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова, зафіксовано влучання у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie