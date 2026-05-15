Одеська область у вогні: знищені будинки і поранені люди (фото)
Окупанти ударними дронами накрили Одеську область. Під ударом опинилася критична інфраструктура, виникли пожежі.
Уночі росіяни знову атакувала Одеську область. За останніми даними, поранення отримали двоє осіб.
Про це повідомили у ДСНС.
«Виникло декілька осередків займання. У житловому секторі пошкоджені чотири будинки та нежитлова будівля: частина осель зруйнована, вибиті вікна та понівечені конструкції, також пошкоджені 3 легкових автомобілі. Поранені двоє людей», — йдеться у повідомленні.
Під ударом також опинилася критична інфраструктура — виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.
Нагадаємо, Україну в ніч проти 15 травня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».
Також повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова, зафіксовано влучання у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку.