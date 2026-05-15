Одеська область у вогні: знищені будинки і поранені люди (фото)

Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі росіяни знову атакувала Одеську область. За останніми даними, поранення отримали двоє осіб.

Про це повідомили у ДСНС.

«Виникло декілька осередків займання. У житловому секторі пошкоджені чотири будинки та нежитлова будівля: частина осель зруйнована, вибиті вікна та понівечені конструкції, також пошкоджені 3 легкових автомобілі. Поранені двоє людей», — йдеться у повідомленні.

Під ударом також опинилася критична інфраструктура — виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

На місцях ударів працювали рятувальники / © ДСНС

Нагадаємо, Україну в ніч проти 15 травня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».

Також повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова, зафіксовано влучання у технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку.

