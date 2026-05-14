Чорнобильська зона палає після атаки РФ: яка ситуація з радіацією (фото)

У Зоні відчуження після удару дронів РФ працюють рятувальники та піротехніки

У Зоні відчуження знову спалахнули пожежі після атаки російських безпілотників. Нові осередки займання виникли лише через день після ліквідації масштабної пожежі, яка тривала кілька діб.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Дрони РФ спричинили нові займання

За даними агентства, 14 травня внаслідок збиття російських безпілотників типу «Герань-2» виникли пожежі на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Російські дрони знову спричинили пожежі у Чорнобильській зоні Фото ДАЗВ

До ліквідації вогню залучили підрозділи ДСП «Північна Пуща», працівників Чорнобильського заповідника, ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», ДСП «Екоцентр», рятувальників ДСНС України.

Гасіння ускладнюють дим і повалені дерева

У ДАЗВ зазначили, що ситуація залишається складною через сильне задимлення, важкодоступну місцевість та повалені дерева.

Для забезпечення проїзду до осередків займання залучено важку техніку, бульдозери та працівників із бензопилами.

Крім того, на місцях падіння дронів виявили уламки російських безпілотників. Наразі там працюють піротехнічні підрозділи ДСНС.

Яка ситуація з радіаційним фоном

Попри нові пожежі, у ДАЗВ запевнили, що радіаційний фон у Зоні відчуження залишається у межах норми.

«Автоматизованою системою радіаційного контролю перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано», — повідомили в агентстві.

За наявними даними, показники радіаційного фону не перевищують середньомісячних значень.

У ДАЗВ попередили про загрозу екосистемі

У відомстві наголосили, що російські атаки створюють серйозну небезпеку для унікальної екосистеми Чорнобильської зони.

«Кожне нове займання — це ризик для лісів, тваринного світу та територій, які десятиліттями відновлювалися після катастрофи 1986 року», — зазначили у ДАЗВ.

