Понад 15 тисяч родин у темряві: на Одещині стався блекаут через удар дронів по об’єкту ДТЕК

Російські дрони атакували Одещину / © t.me/SJTF_Odesa

Увечері в четвер, 14 травня, російська окупаційна армія здійснила чергову цілеспрямовану дронову атаку на цивільну інфраструктуру півдня України, суттєво пошкодивши важливий енергетичний об’єкт у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Про наслідки російського терору повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Знеструмлені села та резервне живлення

За інформацією очільника ОВА, внаслідок прицільного удару БпЛА відбулося масштабне аварійне відключення в мережі. Одразу 32 населені пункти району поринули у темряву, а понад 15 тисяч абонентів раптово залишилися без електропостачання. Попри серйозні руйнування інфраструктури, на щастя, атака минулася без жертв та постраждалих серед цивільного населення.

Аби не допустити гуманітарної кризи, місцева влада розпорядилася одразу перевести всі об’єкти критичної інфраструктури на роботу від резервних джерел живлення.

Суттєві пошкодження об’єкта ДТЕК

Зі свого боку в компанії ДТЕК уточнили, що під ворожим ударом опинився саме їхній енергетичний обʼєкт. Фахівці зазначають, що обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, тому для повного відновлення системи знадобиться додатковий час.

Енергетики негайно розпочали аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання. Завдяки їхній оперативності, станом на 21:00 фахівцям вже вдалося перезаживити 12 тисяч абонентів. Наразі ще 3 тисячі осель вимушено залишаються без світла, проте ремонтні бригади продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам району.

Нагадаємо, в Україні після російських обстрілів і негоди залишаються знеструмлені споживачі у кількох областях та Києві. Енергетики працюють над відновленням мереж і просять економити світло у вечірні години.

