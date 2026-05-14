"Євробачення-2026": текстова онлайн-трансляція другого півфіналу

Уже сьогодні, 14 травня, у Відні, Австрія, відгримить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026».

На арену Wiener Stadthalle вийдуть 15 країн-учасниць, які боротимуться за останні десять путівок до гранд-фіналу, що відбудеться вже цієї суботи, 16 травня. У другому півфіналі виступлять представники Болгарії, Азербайджану, Румунії, Люксембургу, Чехії, Вірменії, Швейцарії, Кіпру, Латвії, Данії, Австралії, України, Албанії, Мальти та Норвегії.

Україну цього року представляє LELÉKA з піснею Ridnym. Артистка з бандуристом Ярославом Джусем виступатимуть під номером 12. Також у шоу з’являться представники Франції, Великої Британії та Австрії, які вже автоматично потрапили до фіналу.

Редакція сайту ТСН.ua традиційно стежить за другим півфіналом «Євробачення-2026» у форматі текстової онлайн-трансляції. Упродовж вечора ми оперативно публікуватимемо найцікавіші подробиці шоу, яскраві номери учасників та результати голосування. Тож першими повідомимо, хто здобуде омріяну путівку до гранд-фіналу конкурсу.

