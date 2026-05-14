В Угорщині скасовано надзвичайний стан через війну в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

Реклама

В Угорщині скасовано надзвичайний стан, запроваджений урядом Віктора Орбана через війну в Україні.

Про це у четвер, 14 травня, оголосив новий очільник угорського уряду Петер Мадяр.

Особливий режим розпочався ще у 2020 році через пандемію COVID-19, а згодом уряд Віктора Орбана продовжив його через «загрозу війни» після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Реклама

«Сьогодні, після чотирьох років, в Угорщині закінчується надзвичайний стан воєнного часу, а разом з ним ми також покладаємо край надзвичайному стану, що діяв на основі декретів, запровадженому урядом Орбана шість років тому», — написав угорський прем’єр у мережі Х.

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр, який нещодавно заступив на посаду прем’єр-міністра країни, у своїй передвиборчій риториці критикував запровадження надзвичайного стану, який обмежував громадянські права в Угорщині та дозволяв уряду Орбана ігнорувати деякі норми законодавства.

«Ми повертаємося до нормального життя», — підсумував він.

Як змінилася політика Угорщини щодо України — останні новини

Нагадаємо, 9 травня президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із початком його роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Український лідер запропонував новому очільнику уряду Угорщини співпрацю на соснові добросусідства.

Реклама

Представниця угорського уряду Аніта Оран наголосила, що Угорщина визнає територіальний суверенітет України та підтримує інтеграцію до ЄС, але виступає проти «прискореного вступу».

При цьому Угорщина прагне рівноправних і прозорих відносин з Російською Федерацією, попри те, що політика Кремля «створює виклики та загрози».

МЗС Угорщини вперше викликало посла РФ через обстріли Закарпаття та загрозу етнічним угорцям регіону.

Новини партнерів