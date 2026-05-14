Послу РФ у Будапешті влаштували жорстку розмову через удари по Закарпаттю: що заявили

Угорщина офіційно висловила протест Росії через атаку безпілотників на Закарпаття, де проживає угорська національна меншина. У четвер, 14 травня, посла РФ у Будапешті Євгена Станіславова викликали до Міністерства закордонних справ для надання пояснень.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Повідомляється, що зустріч російського дипломата з очільницею угорського МЗС Анітою Орбан тривала менше ніж 30 хвилин. Після завершення розмови міністерка заявила, що дії Москви є недопустимими, враховуючи загрозу для етнічних угорців в Україні.

«Я сказала російському послу, що для Угорщини абсолютно неприйнятно, що вони зараз атакують Закарпаття, де проживає угорська меншина. Я наголосила, що Росія повинна зробити все для негайного припинення вогню та мирного і тривалого завершення війни якомога швидше», — написала Аніта Орбан.

Окрім вимоги припинити обстріли, на зустрічі говорили про те, що потрібно якнайшвидше почати мирні переговори та закінчити війну. Російське посольство поки що ніяк не прокоментувало результати цієї розмови.

Нагадаємо, під час російської повітряної атаки 13 травня ударні безпілотники долетіли навіть до Закарпатської області. Моменти вибухів зафіксували поблизу Сваляви.

Крім того, вибухи пролунали в Ужгороді — вперше від початку повномасштабної війни.

Тому через це Угорщина викликала посла РФ. Причиною цього є хвилювання Будапешта про угорську нацменшину, яка компактно проживає в регіоні.

