Угорщина вперше викликає посла РФ "на килим" через удари по Закарпаттю

Петер Мадяр / © Associated Press

Угорщина викликала посла Росії через масовану атаку російських безпілотників на українське Закарпаття. Причиною цього є хвилювання Будапешта за угорську нацменшину, що компактно проживає у регіоні.

Проц це повідомив у середу прем’єр-міністр Петер Мадяр, передають Reuters і HVG.

Російського посла викликали до Міністерства закордонних справ для зустрічі з новим міністром закордонних справ Анітою Орбан, повідомив Мадяр під час прес-конференції після першого засідання кабінету міністрів нового угорського уряду.

За словами Мадяра, нова міністерка засудить напад на зустрічі та запитає посла, коли Росія планує завершити війну з Україною.

Як зауважує УП, попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття, що було приводом для критики на його адресу.

Також у Мадяра запитали, чи є зв’язок між формуванням нового угорського уряду та нападом Росії на Закарпаття? «Я дуже сподіваюся, що ні», — відповів прем’єр-міністр.

Крім того, угорський прем’єр пообіцяв, що уряд Угорщини надасть усіляку допомогу постраждалим від атаки дронів на Закарпатті.

Нагадаємо, сьогодні вдень Росія здійснила масовану атаку по низці областей заходу та центру країни — під ударом Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина.

Під час чергової російської повітряної атаки ударні безпілотники долетіли навіть до Закарпатської області. Моменти вибухів зафіксували поблизу Сваляви.

Крім того, вибухи пролунали в Ужгороді — вперше від початку повномасштабної війни.

Через атаку Словаччина навіть на кілька годин закривала кордон з Україною.

Дата публікації 15:43, 13.05.26

