- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 293
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія вдарила по Житомирщині під час масованої атаки: є постраждалі (фото)
На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждали двоє людей.
У Житомирській області через черговий обстріл з боку РФ 13 травня отримали поранення дві жінки. Наразі їх доставили до медичного закладу.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Атака РФ на Житомирщину 13 травня — що відомо
За даними ДСНС України, постраждалих госпіталізували для надання необхідної допомоги.
«Попри загрозу повторних ударів, рятувальники працювали на кількох локаціях враховуючи безпекову складову для особового складу», — зазначили у ДСНС.
Окрім ліквідації наслідків атак, до роботи залучили фахівців піротехнічної служби. Вони проводять перевірку місць обстрілів, щоб виявити та знешкодити залишки боєприпасів.
«Також на місцях ворожих обстрілів піротехніки ДСНС обстежували територію на наявність вибухонебезпечних предметів», — додали у пресслужбі.
Масована атака РФ по Україні 13 травня — останні новини
Нагадаємо, сьогодні вдень Росія завдала масованої атаки по низці областей заходу та центру країни — під ударом були Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина.
Також у Здолбунові на Рівненщині під час масованого удару РФ сьогодні, 13 травня, загинули двоє залізничників, ще одного поранено.
Окрім цього, в Ужгороді зафіксовано влучання в будівлю.
За попередньою інформацією, місто вперше від початку повномасштабної війни атакували російські безпілотники. Як повідомив журналіст Віталій Глагола, один із дронів-камікадзе типу «Шахед» влучив у будівлю в районі «Турбогазу» та району Табла.