- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 660
- Час на прочитання
- 2 хв
Українці в Європі: чи подовжать тимчасовий захист біженцям і наскільки
Євросоюз може подовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року.
Європейська комісія, ймовірно, запропонує подовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік. Таке рішення дозволить українцям легально перебувати в країнах ЄС до березня 2028-го.
Про це в інтерв’ю відеоподкасту DW «Вас викликає Брюссель» повідомила спецпосланниця ЄС у справах українців Ільва Йоханссон.
Подовження тимчасового захисту українців — що відомо
За словами посадовиці, у Євросоюзі обговорюють статус українців, проте більшість країн уже зараз згодна подовжити захист.
«Судячи з поточної ситуації, я думаю, що (від Європейської комісії — Ред.) надійде пропозиція продовжити її ще на один рік — до березня 2028-го. І я думаю, що держави-члени ЄС з цим погодяться», — зазначила Ільва Йоханссон.
Вона додала, що відповідна пропозиція від Єврокомісії очікується «досить скоро», оскільки країни-члени ЄС демонструють готовність до такого кроку. Рішення зумовлене відсутністю ознак закінчення війни або сталого припинення вогню найближчим часом.
«Ми не бачимо мирної угоди в найближчому майбутньому. І тому люди, звісно, повинні розуміти, що відбуватиметься далі», — пояснила спецпосланниця.
Водночас Йоханссон наголосила, що тривале перебування винятково в режимі тимчасового захисту не є оптимальним рішенням для тих, хто планує залишатися в Європі на тривалий термін.
«Я не вважаю гарною ідеєю залишатися під тимчасовим захистом п’ять-шість років. Треба переходити на іншу, більш слушну правову основу», — заявила вона, закликавши українців поступово змінювати підстави для перебування в ЄС.
Тимчасовий захист для українців — останні новини
Нагадаємо, після завершення чинності директиви ЄС про тимчасовий захист уряд Ірландії розпочне реалізовувати програму добровільного повернення українських біженців додому. В такий спосіб у цій країні прагнуть уникнути надмірного навантаження на національну систему соціального захисту.
Раніше ми писали, що після ймовірного завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року головним пріоритетом України стане створення умов для безпечного та добровільного повернення громадян.