Українці в Європі: чи подовжать тимчасовий захист біженцям і наскільки

Українські біженці / © ТСН.ua

Реклама

Європейська комісія, ймовірно, запропонує подовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік. Таке рішення дозволить українцям легально перебувати в країнах ЄС до березня 2028-го.

Про це в інтерв’ю відеоподкасту DW «Вас викликає Брюссель» повідомила спецпосланниця ЄС у справах українців Ільва Йоханссон.

Подовження тимчасового захисту українців — що відомо

За словами посадовиці, у Євросоюзі обговорюють статус українців, проте більшість країн уже зараз згодна подовжити захист.

Реклама

«Судячи з поточної ситуації, я думаю, що (від Європейської комісії — Ред.) надійде пропозиція продовжити її ще на один рік — до березня 2028-го. І я думаю, що держави-члени ЄС з цим погодяться», — зазначила Ільва Йоханссон.

Вона додала, що відповідна пропозиція від Єврокомісії очікується «досить скоро», оскільки країни-члени ЄС демонструють готовність до такого кроку. Рішення зумовлене відсутністю ознак закінчення війни або сталого припинення вогню найближчим часом.

«Ми не бачимо мирної угоди в найближчому майбутньому. І тому люди, звісно, повинні розуміти, що відбуватиметься далі», — пояснила спецпосланниця.

Водночас Йоханссон наголосила, що тривале перебування винятково в режимі тимчасового захисту не є оптимальним рішенням для тих, хто планує залишатися в Європі на тривалий термін.

Реклама

«Я не вважаю гарною ідеєю залишатися під тимчасовим захистом п’ять-шість років. Треба переходити на іншу, більш слушну правову основу», — заявила вона, закликавши українців поступово змінювати підстави для перебування в ЄС.

Тимчасовий захист для українців — останні новини

Нагадаємо, після завершення чинності директиви ЄС про тимчасовий захист уряд Ірландії розпочне реалізовувати програму добровільного повернення українських біженців додому. В такий спосіб у цій країні прагнуть уникнути надмірного навантаження на національну систему соціального захисту.

Раніше ми писали, що після ймовірного завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року головним пріоритетом України стане створення умов для безпечного та добровільного повернення громадян.

Новини партнерів