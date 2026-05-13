Путін слабшає: диктатор назвав Зеленського "паном" після доповіді про провал "СВО"

На тлі величезних втрат і стагнації фронту російські політичні еліти розпочали приховану кампанію з примусу кремлівського диктатора Володимира Путіна до завершення війни. Прагматики з Адміністрації президента РФ намагаються обережно підштовхнути його до замороження конфлікту, усвідомлюючи безглуздість подальшого знищення власної економіки заради захоплення перетворених на руїни українських міст.

Про це пише британське видання iNews із посиланням на власні джерела та витоки внутрішніх кремлівських документів.

«Піррова перемога» та таємна доповідь для Кремля

Видання зазначає, що війна в Україні фактично зайшла в глухий кут: російські війська надзвичайно повільно просуваються до міст-фортець на кшталт Краматорська та Слов’янська, водночас економічні й політичні втрати всередині РФ стрімко зростають. За словами джерел видання, для політичних технократів з Адміністрації президента РФ війна вже досягла стадії, коли втрати значно перевищують будь-які можливі здобутки.

«Витрачати ще один рік і сотні тисяч людей на те, щоб взяти кілька міст, які до того часу перетворяться на руїни, здається їм абсолютно позбавленим сенсу», — цитує видання відомого російського політичного журналіста.

Оскільки Путіну не заведено говорити в обличчя про його помилки, підлеглі обрали тактику м’якого «підштовхування». Яскравим свідченням цього став витік лютневої аналітичної доповіді, підготовленої спеціально для Кремля. У документі жорстко оцінюються ризики продовження так званої «СВО»: автори попереджають, що треба «знати, коли зупинитися», а подальші бойові дії стануть «пірровою перемогою» та вимагатимуть перегляду фундаментальних позицій.

Падіння рейтингів та ілюзія тріумфу над Заходом

Аналітики в доповіді пропонують диктаторові вихід: просто заморозити лінію фронту (навіть без повної окупації Донбасу) та подати це росіянам як грандіозний тріумф. Мовляв, така домовленість покаже, що Путін «нагнув Захід» і зірвав його плани розширення конфлікту.

Паралельно з цим у публічний простір навмисно випустили соціологічні дані, які демонструють падіння рівня підтримки Путіна до 65,6% — найнижчого показника від початку повномасштабного вторгнення. Експерти наголошують, що такі цифри ніколи б не з’явилися без прямої згоди Адміністрації президента. Додатковим сигналом стали інструкції владної партії «Єдина Росія» для своїх агітаторів щодо того, як відповідати на незручні запитання незадоволених громадян напередодні парламентських виборів.

Водночас у Кремлі немає єдності. Прагматики діляться на тих, хто вимагає фіксувати збитки вже зараз, і тих (як-от очільник МЗС Сергій Лавров), хто хоче дотиснути залишки Донбасу. З іншого боку на Путіна тиснуть силовики, націоналісти й радикали, які вимагають ескалації та навіть застосування тактичної ядерної зброї.

Відтягування рішень та неочікуваний «пан Зеленський»

Британські аналітики називають Путіна людиною, яка максимально відтягує ухвалення складних рішень. Наразі він спостерігає, чи принесе результати весняний наступ окупантів. Якщо ні, диктатор може зволікати до осені, щоб спробувати знову занурити Україну у блекаути, сподіваючись зламати моральний дух українців, хоча ця тактика вже довела свою неефективність у попередні роки.

Попри це вперше зсередини політичної машини РФ лунають реальні натяки на прагматичне завершення війни. Видання помітило й показову зміну в риториці самого диктатора.

Якщо роками Путін відмовлявся визнавати легітимність української влади, називаючи керівництво України «неонацистами», «маріонетками Заходу» та «наркоманами», то нещодавно він раптово публічно назвав президента України «паном Зеленським». На думку аналітиків, це невеликий, але вельми промовистий крок, що може свідчити про повільну підготовку ґрунту для майбутніх перемовин.

