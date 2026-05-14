Ракета / © Associated Press

Російські війська мають достатньо засобів і ресурсів, аби вже ввечері або вночі продовжити масштабну атаку по Україні, зокрема із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння.

Таку думку висловив в етері Еспресо авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.

За його словами, нинішня атака була прогнозованою з огляду на час, який Росія мала для підготовки та накопичення озброєння.

«Поточна атака фактично була очікуваною, враховуючи той період часу, який Росія мала для підготовки до чергового удару та накопичення відповідних видів озброєнь», — зазначив Долінце.

Експерт пояснив, що обсяги накопичених ресурсів можуть свідчити про підготовку більш масштабного удару.

«З огляду на час і обсяги зброї, які ворог міг накопичити та підготувати, можна припустити, що атака, яка відбулася сьогодні, є лише частиною масштабнішого удару», — сказав він.

Долінце додав, що російська армія має достатньо можливостей для продовження атак уже найближчим часом.

«Тобто ворог має достатньо засобів та ресурсів для того, щоб сьогодні ввечері або вночі її продовжити. І мова стосується не тільки безпілотних систем, а й різного роду ракетного озброєння», — наголосив експерт.

Раніше повідомлялося, що 13 травня Ужгород вперше від початку повномасштабної війни атакували російські безпілотники.

Ми раніше інформували, що ворожі БпЛА атакували промисловість Одеси та енергооб’єкти Полтави, залишивши тисячі людей без світла.

