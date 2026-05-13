Вбиті люди, важкопоранене немовля та "прильоти" у 13 областях: РФ влаштувала пекло і атакує знову (фото, відео)

У ніч проти середи, 13 травня, російська армія здійснила чергову масовану атаку на Україну, застосувавши дрони-камікадзе та важку артилерію. Під ударом опинилися промислові об’єкти, енергетична інфраструктура та житлові квартали в кількох областях. Наразі Росія все ще продовжує здійснювати масовану атаку на Україну. В небі фіксується близько 80 безпілотників.

Кривава ніч на Дніпропетровщині: трагедія у Кривому Розі та районах

Ворог майже 30 разів атакував три райони області. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок обстрілів восьмеро людей загинули, ще 11 отримали поранення. Болючий удар припав на Кривий Ріг.

«У Кривому Розі пошкоджені підприємство, інфраструктура, газогін. Двоє людей загинули, ще четверо — постраждали. Крім того, дев’ятимісячній дівчинці внаслідок атаки відірвало ніжку», — йдеться у повідомленні очільника області.

На Синельниківщині загинули двоє людей, ще четверо жертв було зафіксовано внаслідок ударів по району напередодні. На Нікопольщині окупанти гатили по Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Поранення отримали троє підлітків, один 16-річний юнак госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Наразі у Дніпропетровській області все ще триває небезпека. В ОВА повідомляли про роботу сил ППО.

Блекаут у Полтаві та удари по промисловості Одеси

У Полтавській громаді внаслідок влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію виникли серйозні проблеми з енергопостачанням. Керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про масштаби відключень.

«Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів», — зазначив Дяківнич.

Секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова додала, що через вибухову хвилю пошкоджено скління у житлових будинках, а до міської служби надходять скарги на перебої з водопостачанням.

В Одесі під ворожим вогнем опинилася промислова інфраструктура. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер інформує про наслідки.

«Внаслідок кількох хвиль атак зафіксовано пошкодження складських і господарчих приміщень. Через удари спалахнули локальні пожежі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», — наголосив Кіпер.

Обстріл Харкова

Російські загарбники в ніч проти 13 травня не припиняли тероризувати Харків. Місто опинилося під ударом ворожих снарядів, які поцілили по густонаселених районах. Про це офіційно повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог атакував дві різні локації міста, що спричинило значне занепокоєння серед місцевих мешканців.

«Зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районам», — наголосив Ігор Терехов у своєму повідомленні.

Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби, які встановлюють масштаби руйнувань та остаточні наслідки ворожої атаки. Інформація щодо можливих постраждалих у Харкові продовжує уточнюватися.

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов також повідомив про террор області. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

У селі Шевченкове зазнали поранень 75-річна жінка і 57-річний чоловік;

У селі Василенкове Шевченківської громади постраждали 45-річний чоловік і жінки 39 і 42 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 КАБ; 6 БпЛА типу «Герань-2»; 2 БпЛА типу «Молнія»; 12 fpv-дронів; 23 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

«Сафарі» на людей у Херсоні: дроновий терор та артилерія

У Херсоні ситуація залишається вкрай напруженою: від самого ранку 13 травня російські окупанти влаштували справжнє «сафарі» на мирних мешканців. Протягом минулої доби під вогнем артилерії та під постійними атаками дронів опинилися п’ять населених пунктів Херсонської громади, серед яких Антонівка, Садове, Приозерне та Комишани.

Від ворожого терору також потерпає обласний центр. У Корабельному районі близько 6:00 ранку ворожий безпілотник атакував 43-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями голови, спини і ніг.

Вже за півтори години, близько 7:30, окупанти завдали нових ударів:

У Центральному районі ворожий дрон поцілив прямо у цивільний автомобіль. 43-річний водій дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Поліцейські оперативно доправили чоловіка до лікарні.

У Корабельному районі під артобстріл потрапив 60-річний чоловік. У нього діагностовано контузію, уламкові поранення, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Стан потерпілого оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

Загалом за ранок у Херсонській громаді поранення різного ступеня тяжкості отримали троє людей. Медики продовжують надавати постраждалим усю необхідну допомогу, проводячи додаткові обстеження.

Трагедія у Білопіллі: дрон влучив у дитину під час посадки городу

На Сумщині зафіксовано черговий акт терору проти цивільного населення. У Білопільській громаді внаслідок атаки російського безпілотника важкі поранення отримав 13-річний підліток. Родина хлопця раніше евакуювалася з небезпечної зони, проте того дня вони вирішили повернутися до громади лише на один день, аби посадити город.

Дитина йшла вулицею, коли поруч із нею стався вибух ворожого дрона. Наразі підліток перебуває у стабільно важкому стані після перенесеної складної операції, медики роблять усе можливе для його одужання. Окрім цього, у цій же громаді вночі постраждав ще один неповнолітній — 17-річний хлопець отримав уламкові поранення і зараз перебуває під наглядом лікарів.

Внаслідок російських атак у Білопільській громаді зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад та автомобілі. Представники влади вкотре закликають мешканців бути розсудливими.

«Вкотре закликаю не повертатися до населених пунктів, звідки триває евакуація. Небезпека там залишається надзвичайно високою, а наслідки таких рішень можуть бути вкрай важкими», — наголошують у зверненні.

Обстріл Глухова: ліквідація пожежі у гаражному кооперативі

Ворожі обстріли Сумщини не вщухають. Під удар потрапило і місто Глухів, де внаслідок російської атаки виникла серйозна пожежа.

За повідомленням ДСНС України, вогонь спалахнув на території гаражного кооперативу.

Рятувальники, які прибули на місце події, відзначили, що через щільність забудови існувала реальна загроза поширення вогню на сусідні приміщення. Силами підрозділів ДСНС всі осередки горіння були оперативно ліквідовані. За попередньою інформацією рятувальників, у Глухові обійшлося без травмованих.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про масовані атаки російських дронів по території України. За його словами, Росія цілеспрямовано завдає ударів по цивільній та залізничній інфраструктурі, енергетичних об’єктах і портовій інфраструктурі в різних регіонах країни.

Також глава держави зазначав, що українські сили ППО щодня відбивають атаки та знищують значну кількість ворожих безпілотників. Водночас він наголосив на важливості міжнародної підтримки України та посилення захисту українського неба.

