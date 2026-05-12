«План лежить на столі у Путіна»: Жорін оцінив імовірність ядерного удару по Україні

Ядерна «червона кнопка» чи черговий блеф: у Третьому армійському корпусі прокоментували погрози Путіна

Російський диктатор Путін знову повернувся до ядерних погроз, які українці чули за час повномасштабного вторгення вже багато разів.

Та кожного разу українці обговорюють, наскільки реалістичними можуть виявитися ці погрози, адже від Росії можна очікувати що завгодно. Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін оцінив, чи здатний Путін натиснути на «червону» кпопку.

Жорін не виключає, що тактичний ядерний удар по Україні можливий. Він припускає, що такий план лежить на столі у Путіна від самого початку повномасштабної війни.

Проте станом на сьогоднішній момент розмови про ядерний удар Жорін називає «черговими погрозами».

«Російська армія несе величезні втрати, якесь мінімальне просування зараз дається вкрай важко. Не отримуючи бажаних результатів на полі бою, РФ намагається шантажувати тим, чим може», — підсумував офіцер.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 травня, Путін похвалився випробуванням ракет «Сармат» і нагадав, що балістична ракета «Орєшнік» може оснащуватися ядерними боєголовками.

