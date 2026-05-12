Українські полярники показали незвичайного морского котика (фото)

Фото Національний антарктичний науковий центр

Реклама

Українські полярники показали рідкісні фото антарктичного морського котика незвичного кремового кольору.

Національний антарктичний науковий центр повідомляє про це та надає фото.

﻿Світлини зробили під час експедиційних робіт у протоці Жерлаш поблизу острова Анверс.

Реклама

Українські полярники показали рідкісні фото антарктичного морського котика Фото Національний антарктичний науковий центр

﻿Як пояснюють науковці, причиною світлого хутра у котика є лейкізм — форма гіпопігментації, за якої тварина частково або майже повністю втрачає природне забарвлення шерсті та шкіри. При цьому колір очей і кінцівок залишається нормальним.

Фахівці наголошують, що лейкізм не варто плутати з альбінізмом. У тварин-альбіносів через відсутність пігменту змінюється також колір очей, які мають рожевий або червонуватий відтінок.

За словами дослідників, різні форми гіпопігментації у морських котиків зустрічаються дуже рідко, але такі особини можуть успішно дорослішати та навіть брати участь у розмноженні.

Світлий морський котик Фото Національний антарктичний науковий центр

Кремові котики ризикують

Незвичне забарвлення має і певні ризики. Кремові котики помітніші для хижаків, зокрема косаток і морських леопардів, а також для здобичі — риби, криля та кальмарів. Це може впливати на ефективність полювання та виживання тварин.

Реклама

Крім того, через меншу кількість пігменту шкіра гірше поглинає тепло. Однак від сильного холоду морських котиків захищає товстий шар підшкірного жиру.

Науковці зазначають, що дослідження таких рідкісних випадків допомагає краще зрозуміти генетичне різноманіття популяції та адаптацію антарктичних тварин до суворих умов довкілля.

Новини партнерів