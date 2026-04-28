Ветеринар назвав 5 порід котів, яких ніколи не завів би вдома: причини здивували Мережу

Під час вибору домашнього улюбленця варто зважати не лише на зовнішність, а й на здоров’я. Ветеринар назвав п’ять порід котів, які можуть мати серйозні проблеми.

Сфінкс

Сфінкс / © Pexels

Ветеринар із Великої Британії Бен, відомий у соцмережах як Ben the Vet, назвав п’ять порід котів, яких, за його словами, він ніколи не завів би вдома через ризики для здоров’я та складнощі в догляді. Його відверта думка викликала бурхливе обговорення серед любителів тварин.

Про це повідомило видання Express.

Експерт наголосив, що це його особиста думка, сформована за роки ветеринарної практики та роботи з тваринами, які мають генетичні проблеми.

До списку потрапили кішки породи сфінкс. За словами ветеринара, відсутність шерсті та часто вкорочені або відсутні вуса можуть ускладнювати орієнтацію в просторі, спілкування та терморегуляцію. Також, за його словами, ці коти частіше страждають на серцеві захворювання й можуть мати меншу тривалість життя.

Ще одна порода — манчкін. Через короткі лапи, каже Бен, у таких тварин можливі проблеми з рухливістю, а також ранній розвиток артриту.

Також ветеринар згадав шотландських висловухих котів. Попри популярність породи, зокрема серед знаменитостей, він застеріг, що характерна форма вух пов’язана з генетичним порушенням, яке може спричиняти болісні захворювання суглобів у молодому віці.

У списку опинилися й саванни — гібриди домашньої кішки та дикого сервала. Ветеринар назвав їх більшими, сильнішими та більш інстинктивними, ніж звичайні домашні коти, через що утримувати їх у квартирі чи будинку може бути непросто.

П’ятою породою стали перські коти, особливо з пласкою мордочкою. За словами Бена, така анатомічна особливість може призводити до проблем із диханням, очима, частих інфекцій і труднощів із самостійним доглядом.

Ветеринар підкреслив, що під час вибору домашнього улюбленця варто ставити на перше місце не зовнішність, а здоров’я та якість життя тварини.

Його позицію підтримали й у британській організації із захисту тварин RSPCA, де зазначили, що тварин не слід розводити лише заради незвичайного зовнішнього вигляду, нехтуючи їхнім добробутом. Водночас у коментарях під відео розгорнулася дискусія: частина користувачів погодилася з ветеринаром, а частина стала на захист улюблених порід.

