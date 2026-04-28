Чому багатодітні батьки за кордоном не можуть отримати відстрочку: адвокати пояснили

Мобілізація в Україні

Реклама

Багатодітні батьки, які перебувають за кордоном, не можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Усе тому, що інформації про дітей, народжених в еміграції, немає в українських реєстрах. Щоб підтвердити свій статус, чоловік має особисто приїхати до України.

Про це повідомили фахівці порталу «Юристи.UA».

Відстрочка для багатодітних батьків — чи можна оформити онлайн з-за кордону

Юристи розглянули ситуацію громадянина, який перебуває за кордоном і має трьох дітей, найменша з яких народилася у Польщі. Оскільки дитина має іноземне свідоцтво про народження, дані про неї автоматично не потрапляють до української інформаційної системи.

Реклама

«На жаль, ні. Ви не зможете оформити відстрочку, оскільки дані про народження дитини неможливо внести до реєстру актів цивільного стану у зв’язку з тим, що дитина має польське свідоцтво про народження», — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Згідно з законодавством, право на відстрочку мають батьки трьох і більше неповнолітніх дітей. Підставою для звільнення від призову може бути як біологічне батьківство, так і офіційне всиновлення дітей дружини від попередніх шлюбів. Проте ключовою умовою є документальне підтвердження цих підстав у межах українського правового поля.

Як оформити відстрочку в такій ситуації

Через технічну неможливість внести дані до Реєстру актів цивільного стану з-за кордону єдиним законним шляхом залишається фізичне відвідування державних установ.

Юрист Владислав Дерій пояснив алгоритм дій для таких батьків:

Реклама

«У вашому випадку єдиним способом оформити відстрочку є звернення до ЦНАПу на території України».

Таким чином, для легалізації статусу багатодітного батька та отримання відстрочки військовозобов’язаному необхідно повернутися до України та подати відповідні документи особисто через Центр надання адміністративних послуг.

Відстрочка в Україні — останні новини

Реклама

Новини партнерів