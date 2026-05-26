Чому Путін продовжує безглузді атаки "Орешніком" — аналіз Портникова

Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Останню російську атаку по Києву та Київщині багато хто пояснює бажанням Путіна помститися за приниження, яке він відчув під час підготовки до параду 9 травня. Хтось вважає, що таким чином Путін намагається компенсувати зупинку своїх військ на Донеччині.

Про це написав публіцист Віталій Портников.

На думку публіциста, атака вразила передусім своєю беззмістовністю й непотрібністю. Російський президент витратив мільярди, щоб знищити ринок і торговельний центр, кав’ярні та іподром. «Орешнік», яким Путін хизується останніми місяцями, був використаний для удару по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

«Навіть якщо повірити поясненням, що Москва хотіла знищити якийсь військовий об’єкт, для цього цілком вистачило б безпілотників і кількох балістичних ракет», — зазначив Портников.

Портников пригадує, що Путін, якого він пам’ятає з перших днів перебування на посаді, завжди був жорстоким, холоднокровним і самозакоханим. Але той Путін точно знав, що робить і навіщо.

«Ця атака — свідчення швидше номенклатурної, посадової неадекватності. Саме те, чого Путін ніколи не міг собі дозволити в минулому», — пише публіцист.

Якими будуть наслідки для Росії

Портников звертає увагу, що навіть представники російської еліти, які поділяють погляди Путіна, розчаровані його діями. Вони хочуть, щоб лідер був адекватний і реалістично оцінював ситуацію.

«Цих людей також не назвеш лібералами — вони сповідують ту саму програму, що й Путін. Але адекватності Путін останнім часом не проявляє від слова зовсім», — наголошує автор.

На думку Портникова, оточення Путіна чекає або його повернення до здорового глузду, або його кінця. Це робить російського президента ще більш непередбачуваним і небезпечним.

«Це новий Путін — розчавлений роками безрезультатності в російсько-українській війні й зраджений власною неадекватністю. І до наступних дій такого Путіна треба ставитися ще з більшою пересторогою», — підсумував публіцист.

Нагадаємо, у ніч 24 травня армія РФ атакувала Білу Церкву, що на Київщині. У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою. Згодом начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, розкрив, чим саме РФ завдала удару.

Вартість пуску балістичної ракети «Орешнік» сягає до 100 мільйонів доларів, проте її використання не мало жодного військового сенсу, окрім спроби психологічного тиску.

