Якою водою мити підлогу / © pexels.com

Реклама

Експерти з прибирання пояснюють: універсальної відповіді не існує, адже все залежить від типу підлоги, рівня забруднення та засобів для миття.

Чи справді гаряча вода краще для миття підлоги

Гаряча вода традиційно вважається «сильнішою» для прибирання — і це частково правда.

Вона:

Реклама

краще розчиняє жир і липкі забруднення;

прискорює дію мийних засобів;

допомагає швидше видаляти бруд;

може мати легкий дезінфікуючий ефект (за високої температури).

Саме тому її часто використовують на кухні або у ванній кімнаті, де накопичується жир і бактерії.

Однак є важливий нюанс: занадто гаряча вода може пошкодити деякі покриття.

Коли гарячу воду краще не використовувати

Фахівці застерігають, що висока температура може нашкодити:

ламінату;

паркету та дерев’яній підлозі;

вініловим покриттям;

деяким типам клеєних підлог.

Причини:

Реклама

можливе розбухання матеріалу;

розхитування стиків;

потьмяніння захисного шару;

поява смуг після висихання.

Чи ефективна холодна вода для миття підлоги

Холодна вода часто недооцінюється, але саме вона є найбезпечнішим варіантом для більшості типів підлог.

Її переваги:

не пошкоджує покриття;

зменшує ризик деформації дерева та ламінату;

краще підходить для щоденного прибирання;

залишає менше розводів.

Експерти відзначають: для легкого бруду холодна вода разом із мийним засобом працює не гірше, ніж гаряча.

Найкращий варіант — тепла вода

Більшість професіоналів сходяться в одному: оптимальним вибором є тепла (не гаряча) вода.

Реклама

Вона:

достатньо ефективна проти бруду;

безпечна для більшості покриттів;

зменшує ризик пошкоджень;

не залишає зайвих розводів.

Важливий фактор: мийний засіб

Температура води — не єдиний ключовий момент.

Ефективність прибирання залежить також від:

типу мийного засобу;

концентрації розчину;

матеріалу підлоги;

техніки миття.

Багато сучасних засобів розраховані саме на холодну або теплу воду, а не на гарячу.

Реклама

FAQ

Якою водою краще мити підлогу — гарячою чи холодною?

Найкраще використовувати теплу воду, але вибір залежить від типу підлоги: гаряча — для жиру, холодна — для делікатних поверхонь.

Чи можна мити ламінат гарячою водою?

Ні, гаряча вода може пошкодити ламінат: викликати здуття, розходження швів і втрату блиску.

Реклама

Чому після миття підлоги залишаються розводи?

Причини можуть бути в занадто гарячій воді, надлишку мийного засобу або неправильній техніці прибирання.

Новини партнерів