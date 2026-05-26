Тимошенко постане перед судом: НАБУ передало справу

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко / © Getty Images

Національне антикорупційне бюро офіційно передало до суду справу стосовно керівниці парламентської фракцій «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Депутатці закидають організацію схеми підкупу народних депутатів за «правильні» голосування.

Про це повідомило НАБУ.

За даними слідства, у грудні 2025 року, після викриття фактів одержання хабарів нардепами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у Верховній Раді, обвинувачена розпочала перемовини з окремими парламентарями щодо запровадження системи винагород за лояльне голосування.

Йшлося про постійний механізм співпраці з авансовими виплатами. Народні депутати мали діяти відповідно до вказівок щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або неучасті у голосуванні.

У січні керівниці депутатської фракції оголосили підозру у пропозиції або надання хабаря службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Деталі справи Юлії Тимошенко — що відомо

Нагадаємо, 14 січня НАБУ та САП оголосили підозру Тимошенко у пропозиції неправомірної вигоди службовим особам. За даними слідства, після антикорупційних викриттів у грудні 2025 року, депутатка намагалася впровадити системний механізм регулярних виплат колегам за лояльне голосування або утримання від нього за вказівкою. НАБУ також оприлюднило відповідні аудіозаписи розмов.

Паралельно в офісі партії «Батьківщина» всю ніч тривали обшуки, під час яких правоохоронці вилучили телефони, документи та заощадження. Тимошенко назвала записи «емоціями», повністю відкинула звинувачення, а дії силовиків охрестила незаконним «політичним замовленням».

Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Цю заставу було внесено 23 січня.

