Найкорисніша риба в магазині: які консерви можна купувати без побоювань

Рибні консерви часто сприймають як «запасний варіант» для швидкого перекусу. Проте сучасні дослідження і рекомендації дієтологів доводять: деякі види риби в банці можуть бути не лише зручними, а й надзвичайно корисними для здоров’я. Головне — знати, що саме обирати.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Найкорисніша риба в консерві

Найкорисніша риба в консерві / © pexels.com

У Kobieta розповіли, яка риба в консерві є найздоровішою, чим вона корисна та як уникнути потенційних ризиків.

Чи корисна риба в консервах

Рибні консерви можуть бути повноцінною частиною здорового раціону. Вони зберігають більшість корисних властивостей свіжої риби, зокрема:

  • омега-3 жирні кислоти

  • білок високої якості

  • вітамін D

  • кальцій (особливо в рибі з кістками)

  • мінерали (селен, йод, фосфор).

Водночас важливо враховувати спосіб оброблення, кількість солі та тип олії чи розсолу.

Найкорисніші види риби в консервах

Сардини — лідер за користю

Сардини вважаються одним з найздоровіших варіантів риби в банці. Вони:

  • багаті на омега-3;

  • містять кальцій завдяки м’яким кісткам;

  • мають низький рівень ртуті;

  • підходять для регулярного вживання.

Скумбрія — джерело корисних жирів

Скумбрія в консервах:

  • містить багато омега-3;

  • підтримує здоров’я серця;

  • допомагає знижувати запальні процеси.

Лосось у консервах — баланс користі

Лосось:

  • багатий на білок;

  • містить вітамін D;

  • корисний для шкіри, мозку та судин.

Тунець — обережне споживання

Тунець популярний, але:

  • може містити більше ртуті;

  • краще обирати варіанти у власному соку;

  • рекомендується не вживати щоденно.

Анчоуси — маленькі, але поживні

Анчоуси:

  • містять багато кальцію і білка;

  • багаті на омега-3;

  • часто використовуються як додаток до страв.

На що звертати увагу під час вибору риби в консервах

Щоб рибні консерви були максимально корисними, варто дотримуватися простих правил:

  • обирати рибу у власному соку або воді;

  • уникати надлишку соняшникової олії;

  • перевіряти вміст солі;

  • звертати увагу на походження риби;

  • чергувати види риби в раціоні.

Регулярне, але помірне споживання риби допомагає підтримувати енергію, мозкову активність і здоров’я серцево-судинної системи.

FAQ

Чи корисна риба в консервах для здоров’я?

Так, якщо обирати якісні види (сардини, скумбрія, лосось) та контролювати кількість солі й олії, риба в консервах є корисним джерелом білка й омега-3.

Яка риба в консерві найкорисніша?

Найкориснішими вважаються сардини, скумбрія та лосось, оскільки вони містять багато омега-3 і мають відносно низький рівень ртуті.

Чи можна їсти тунець з консерви щодня?

Ні, тунець краще вживати помірно через можливий вміст ртуті. Рекомендується чергувати його з іншими видами риби.

