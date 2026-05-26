Трамп серйозно хворий?: екслікарі Білого дому заявили про тривожні сигнали

Здоров’я Трампа / © Associated Press

Реклама

Колишні лікарі Білого дому забили сполох, адже президент США Дональд Трамп втретє за останній час звертається по допомогу лікарів. Вони повідомляють, що Трамп три рази звертався до лікарів за останні 13 місяців.

Про це пише Bored Panda.

За останній час Трамп нібито тричі звертався до лікарів

Лікарі Білого дому, які там більше не працюють, висловили стурбованість щодо того, що Дональд Трамп звертається до лікарів, а американцям про це нічого не повідомляють. Вони нарікають на відсутності прозорості у питаннях здоров’я президента США.

Реклама

Трамп обійняв посаду президента США у січні 2025 року. Відтоді йому щонайменше тричі була потрібна допомога лікарів.

Трамп — найстаріша людина, яка коли-небудь обіймала посаду президента США. Наразі йому 79 років. Нещодавні публічні виступи президента США підживили публічні дискусії про те, що він може бути нездоровим.

Особливо люди звертають увагу на кількість синців на його руках, а також червоних плям на шиї та руках. Люди сприймають це як ознаки хвороби, яку не розголошують.

© Соцмережа X

Колишній лікар президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами Джеффрі Кульман закликав Трампа пройти когнітивні обстеження. А колишній кардіолог Білого дому Джонатан Райнер припускає, що Білий дім — непрозорий у питаннях здоров’я Трампа.

Реклама

На фото з різних заходів люди помітили у Трампа набряклі щиколотки та постійну сонливість. Сьогодні, 26 травня, у Трампа знову запланований візит до лікаря. Про це пише Washington Post.

Трамп сьогодні може відвідати медичний центр імені Волтера Ріда, де пройде медичне та стоматологічне обстеження. Торік у квітні він пройшов щорічний медичний огляд, проте у жовтні 2025 знову звернувся до лікарів.

Під час другого візиту до лікарні Трампу зробили комп’ютерну томографію, яку назвали профілактичною. Білий дім повідомив, що торік Трампу діагностували хронічну венозну недостатність. Це доволі поширене захворювання, наслідком якого може стати набрякання ніг та щиколоток.

Ця хвороба зазвичай не загрожує життю.

Реклама

Раніше Трамп заявляв, що синці на його руках — наслідок приймання аспірину.

Опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, проведене минулого місяця, показало, що 44% американців вважають Трампа придатним для виконання обов’язків головнокомандувача. Кількість таких людей постійно зменшується. 40% американців вважають, що Трамп має гостроту розумових здібностей, щоб бути президентом.

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, Іран погодився утилізувати свій високозбагачений уран у межах поточних переговорів із США щодо досягнення мирної угоди. За інформацією джерела CBS News в адміністрації Трампа, майбутній документ також передбачає взаємне розблокування Ормузької протоки та послаблення американських санкцій.

Наразі триває фіналізація деталей, при цьому США готові вести діалог із чинним іранським урядом без вимог щодо зміни режиму, а Дональд Трамп уже публічно поширив запевнення президента Ірану Масуда Пезешкіана про відсутність у країни намірів створювати ядерну зброю.

Реклама

Водночас іранська сторона наголошує на наявності невирішених суперечностей. За даними агентства Tasnim, ключовим проблемним питанням залишається повернення заморожених активів Ірану. Через це угода все ще перебуває під загрозою зриву, оскільки офіційний Тегеран заявляє про категоричну неготовність відступати від своїх «червоних ліній».

Новини партнерів