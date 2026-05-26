Військові ТЦК можуть затримати людину з інвалідністю: юристи розповіли за яких умов

Оголошення в розшук стосується порушення правил військового обліку. Таке порушення не залежить від можливої інвалідності й навіть оформленої відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться на порталі «Юристи.UA».

Юристи зазначили, що група оповіщення ТЦК має законне право затримати громадянина, який перебуває в розшуку.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: «Те, що Ви отримали статус інваліда й на цій підставі отримали відстрочку, зовсім не означає що можна не з’являтися до ТЦК у разі отримання повістки».

До юристів звернувся громадянин, якого оголосили в розшук. Після оформлення інвалідності він зняв розшук, але згодом знову отримав повідомлення про розшук за неявку за повісткою.

Інший юрист Владислав Дерій зазначив: «На жаль, Ви не можете спокійно пересуватись містом, адже якщо Ви натрапите на ТЦК, Вас можуть затримати та доставити до найближчого ТЦК. Це буде тривати поки ТЦК не знімуть статус про порушення в „Резерв+“ або не складуть протокол».

Айвазян своєю чергою рекомендує звернутися до ТЦК із запитом. У ньому потрібно попросити вказати дату направлення повістки, поштовий трек-код та причину виклику до ТЦК.

Нагадаємо, від 1 червня в Україні не запроваджують нових правил мобілізації. Як і раніше, вона стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають законних підстав для відстрочки.

Водночас у Міністерстві оборони анонсували оновлення застосунку «Резерв+» та заявили про намір змінити підхід до мобілізації. У відомстві планують більше враховувати професію, освіту та практичні навички військовозобов’язаних для залучення потрібних спеціалістів до війська.

До слова, мобілізація в Україні стосується не всіх чоловіків призовного віку. Не підлягають призову чоловіки до 25 років, які не проходили військову службу та не перебувають у запасі, а також громадяни з відстрочкою або визнані непридатними за станом здоров’я.

Право на відстрочку мають багатодітні батьки, студенти, люди з інвалідністю, працівники критично важливих підприємств, окремі держслужбовці та громадяни, які доглядають за родичами. Остаточне рішення щодо придатності до служби ухвалює військово-лікарська комісія.

