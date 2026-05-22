Нові правила бронювання від мобілізації: коли почнуть діяти

В Україні незабаром зміняться првила бронювання

Український бізнес готується до масштабного перегляду списків заброньованих працівників. Уряд ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання для критично важливих підприємств, щоб зробити систему прозорішою та унеможливити зловживання.

Про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев в ефірі «1+1» у рамках національного телемарафону «Єдині новини».

Коли запрацюють нові правила

За словами урядовця, відповідна постанова буде офіційно опублікована до кінця травня. Сам механізм оновленого бронювання і відстрочок запрацює через 10 днів після її публікації — орієнтовно в середині червня. Відтоді компанії повинні будуть узгодити кількість заброньованих працівників відповідно до нових розрахованих квот.

Протягом червня міністерства й відомства мають оновити критерії критичності для підприємств. А вже в липні-серпні бізнесу доведеться заново перепогоджувати свій статус за новими вимогами. Як зазначив Олексій Соболев, для компаній це «відносно стандартний процес», який вони вже успішно проходили на початку року.

Кількість заброньованих суттєво не зміниться

Попри жорсткіші вимоги до бізнесу, загальний ліміт військовозобов’язаних, які отримають відстрочку для роботи в економічному секторі, кардинально не зміниться.

Міністр наголосив, що впродовж останніх кількох років цей показник стабільно коливається в межах від 1,1 до 1,3 мільйона осіб, і в цих параметрах система працюватиме й надалі.

Три головні новації бронювання

Оновлена система бронювання базуватиметься на трьох ключових компонентах:

Підвищення вимог до зарплати. Для підтвердження статусу критичного підприємства та бронювання працівника його середня зарплата має стаговити не менше трьох мінімалок — 25 941 грн. Виняток зробили лише для прифронтових територій, де поріг залишили на поточному рівні (21 600 гн).

Новий облік сумісників. Працівники, які працюють за сумісництвом, відтепер зараховуватимуться до загальної квоти бронювання підприємства лише один раз і винятково за одним місцем роботи. Ця норма також запрацює від середини червня.

Жорсткіший перегляд критеріїв. Центральні та регіональні органи влади зобов’язані за місяць переглянути свої критерії визначення підприємств критично важливими. Тепер ці вимоги доведеться обов’язково погоджувати з Міноборони та Мінекономіки, щоб забезпечити стабільну роботу дійсно необхідних для країни об’єктів.

