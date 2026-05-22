Для українців, які не оновили військові дані, готують нові правила: що відомо

Мобілізація

Мінекономіки та Міноборони разом шукають способи, як залучити до роботи чи до армії близько двох мільйонів українців, які не оновили свої дані під час мобілізації.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев в ефірі телемарафону у слоті каналу «1+1».

Принцип «працюй або воюй» та залучення ресурсу

За словами урядовця, влада наразі шукає варіанти спрощення чинних процедур, щоб спонукати громадян вийти з «сірої зони».

«Ми працюємо з Міністерством оборони для того, щоб цей ресурс залучити в економіку і на потреби сил оборони. Тому що під час військового стану, як сьогодні, людина має або працювати, або воювати», — наголосив Олексій Соболев.

Також додав, що держава пропонує альтернативу для тих, хто не відчуває в собі сил долучатися безпосередньо до бойових дій: офіційно працевлаштуватися і через сплату податків робити свій внесок у фінансування Збройних Сил України. Цей ресурс планують скоординувати так, щоб задовольнити як потреби фронту, так і оборонного сектору країни.

Можливості працевлаштування з бронюванням

Міністр зауважив, що в Україні наразі є значний попит на робочу силу у стратегічно важливих сферах, де держава гарантує повне звільнення від призову. Зокрема, 100% квота на бронювання працівників діє для критично важливих підприємств у таких секторах:

оборонно-промисловий комплекс (ОПК);

енергетична інфраструктура;

підприємства, розташовані у прифронтових регіонах.

«Знайти роботу з бронюванням абсолютно можливо в Україні. І люди дуже потрібні для того, щоб працювати на обороні», — резюмував очільник міністерства.

Нагадаємо, наявність бронювання або відстрочка від мобілізації не звільняє громадян від обов’язків військовозобов’язаних. Людей із таким статусом можуть законно викликати до ТЦК для уточнення даних та проходження необхідних процедур.

Також в Україні вводять три нові компоненти бронювання від мобілізації.

Раніше в Україні змінили підхід до оформлення відстрочок від мобілізації, і тепер більшість процедур переведено в цифровий формат. Як діяти військовозобов’язаним у 2026 році та які категорії мають право на відстрочку — пояснюють у ТЦК.

