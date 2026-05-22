Росія модернізувала ракети Х-101: Ігнат пояснив, чи стали вони небезпечнішими

Юрій Ігнат

Модернізація російських крилатих ракет Х-101 за допомогою радіолокаційних пасток і систем встановлення перешкод не є новою технологією, а самі ракети ефективно знищуються Силами оборони України.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Новини.LIVE.

Особливості модернізації Х-101 та нові розробки РФ

Юрій Ігнат заперечив «непомітність» оновлених ракет Х-101 та пояснив, що росіяни вже кілька років модернізують їх. Для цього вони використовують перешкоди та радіолокаційні пастки з фольгою. Такі пастки потрібні лише для того, щоб відвертати увагу українських засобів ППО (наприклад, ракет із ПЗРК), але ракети однаково збивають.

«Тому я не знаю, які ще новіші можуть бути у них модифікації, крім того, що вже є», — зауважив він.

Представник Повітряних сил додав, що ракета Х-101 є давно створеною та відомою ціллю, а серед новіших зразків ракетного озброєння росіян виділяється керована авіаційна ракета Х-69, яка за своїми параметрами ближча до крилатої ракети та вже застосовувалася ворогом по Києву.

Роль винищувачів F-16 у захисті інфраструктури

Юрій Ігнат наголосив, що Х-101 залишається ціллю, яку можна збивати різними засобами, включно з переносними зенітно-ракетними комплексами. Проте найвищу ефективність у їх знищенні демонструє авіація виробництва США.

За його словами, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко регулярно відзначає роботу молодих українських пілотів, які пройшли навчання за кордоном.

«Сьогодні на цих літаках показують неймовірні результати, особливо щодо збиття крилатих ракет, що дозволило нам зберегти цієї зими нашу критичну інфраструктуру в різних регіонах», — підсумував він.

Нагадаємо, в російських медіа активно поширюється маніпулятивна інформація про нібито ураження Збройними силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території.

Також російські війська використовують для ударів по українських містах ракети, які збирають на виробничих лініях усього за кілька тижнів до самої атаки.

Водночас видання The Telegraph писало, що у Кремлі, ймовірно, почали готувати російське суспільство до закінчення війни проти України без тієї «великої перемоги», яку роками обіцяв Володимир Путін.

