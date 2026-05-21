РФ почала бити іншими ракетами: що тепер запускають замість "Калібрів"

Російські війська використовують для ударів по українських містах ракети, які збирають на виробничих лініях усього за кілька тижнів до самої атаки.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, для Новини.LIVE.

Які ракети використовує РФ для атаки по Україні

За його словами, росіяни наразі тимчасово припинили здійснювати пуски крилатих ракет морського базування «Калібр». Це відбувається попри те, що кораблі-носії цих ракет досі перебувають на чергуванні в акваторіях Чорного та Каспійського морів.

Замість «Калібрів» під час останніх повітряних обстрілів росіяни активно застосовували крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К».

Крім того, посадовець зазначив, що у збитих російських ракетах та безпілотниках типу «Шахед» міжнародні та українські експерти продовжують регулярно фіксувати електронні компоненти, виготовлені у десятках країн світу.

Нагадаємо, російська влада поступово знижує планку своїх цілей у війні проти України та змінює пояснення для власного суспільства.

Водночас видання The Telegraph писало, що у Кремлі, ймовірно, почали готувати російське суспільство до завершення війни проти України без тієї «великої перемоги», яку роками обіцяв Володимир Путін.

