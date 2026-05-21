Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути обережними зі своїми бажаннями

День, коли не можна витрачати забезпечені нам зірками сили — як фізичні, так і моральні — на дрібниці.

© Associated Press

Працювати потрібно тільки над тими проєктами, які мають довготривале і глобальне значення, від решти потрібно відмовитися.

У цей час також дуже важливо дотримуватися обережності щодо своїх бажань: вони збудуться дуже швидко — практично блискавично — головне, не пошкодувати про це: надто велика ймовірність того, що ми отримаємо зовсім не те, про що просили.

Овен

Необхідно утриматися від злих думок і недобрих спонукань щодо людей із оточення: цього дня вони можуть досягти своєї мети, але потім повернуться до вас — до того ж, у багаторазово збільшеному розмірі.

Телець

Намагайтеся не давати обіцянок, якщо у вас виникне хоча б найменший сумнів у тому, що ви зможете стримати дане вами слово: незручна ситуація, в яку ви в результаті потрапите, авторитету вам не додасть.

Близнята

Успіху цього дня можна буде досягти тільки за наявності чіткого і докладного плану, який зірки рекомендують представникам знака скласти від самого ранку — дотримуючись його, вдасться виконати всі пункти.

Рак

У вас з’явиться реальний шанс переломити життєву ситуацію, що склалася до цього часу, — як професійної, так і особистої природи, змінивши все на краще, тож намагайтеся його не проґавити.

Лев

День сприятливий для різного роду ділових переговорів: планерок, робочих нарад, мозкових штурмів — вдасться не тільки знайти спільну мову з колегами, а й зібрати велику кількість продуктивних ідей.

Діва

Красномовство і переконливість, які будуть притаманні вам цього дня, допоможуть переконати у своїй правоті навіть найбільш незговірливого співрозмовника — обов’язково скористайтеся шансом розв’язати важливе життєве питання.

Терези

Зірки рекомендують представникам знака зайнятися проєктами, які ви відклали на потім: сьогодні їхній час настав — навіть найтрудомісткіші справи йтимуть легко — необхідно скористатися цією обставиною.

Скорпіон

Під категоричною забороною перебуває бездіяльність: варто вам узятися за роботу, як ви легко виконаєте план, розрахований на кілька днів, а ось після цього цілком можна буде дозволити собі повноцінний відпочинок.

Стрілець

Не намагайтеся хитрувати, навіть якщо вам здаватиметься, що це найкращий спосіб розв’язати важливе питання: ви не створені для ошуканства, тому дуже швидко — без стороннього втручання — викриєте самі себе.

Козоріг

Вибираючи між словом і ділом, необхідно віддати перевагу останньому — порожні розмови заберуть час і необхідну для роботи енергію, тому краще відкласти їх на інший — менш продуктивний — день.

Водолій

Гарний час для оформлення найрізноманітніших офіційних і ділових паперів і походів начальницькими кабінетами: їхні господарі будуть до вас на рідкість прихильні і поставлять візу під будь-яким документом.

Риби

Успішними виявляться будь-які публічні виступи: можна робити доповіді, влаштовувати відеоконференції та звітувати перед керівництвом про виконану роботу — всі заходи пройдуть максимально успішно.

