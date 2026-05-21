Гейлі Бібер у лимонному бікіні знялася для білизняного бренду
Дівчина з’явилася в літній промокампанії відомої марки.
29-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — стала глобальною діджитал-амбасадоркою італійського бренду Calzedonia та обличчям їхньої нової літньої кампанії купальників. Гейлі демонструє фірмову естетику California cool (стиль життя, дизайну та моди, що поєднує в собі розслабленість тихоокеанського узбережжя, велику кількість світла та невимушену елегантність), поєднуючи сучасний гламур з ретро-силуетами.
Першими промознімками Бібер поділилася у своєму Instagram. Дівчина приміряла лимонне бікіні з контрастною чорною окантовкою, яке підкреслило її засмагу.
Нова лінійка купальників відображає особистий літній підхід Гейлі — невимушеність, чисті лінії, поєднання вінтажних трендів і мінімалізму. За словами Бібер для інтерв’ю журналістам, головне правило ідеального пляжного образу — це те, як купальник сидить на фігурі.
Раніше, нагадаємо, в рекламі Calzedonia знялася наречена Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес.