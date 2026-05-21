Сі Цзіньпін може несподівано полетіти до КНДР: що стоїть за візитом до Кім Чен Ина

Сі Цзіньпін / © Associated Press

Реклама

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Північну Корею. Це буде його перша закордонна поїздка цього року і перший візит до Пхеньяна за останні сім років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Коли Сі Цзіньпін поїде до Північної Кореї

За даними медіа, поїздка до Північної Кореї для зустрічі з Кім Чен Ином може відбутися вже наступного тижня або на початку червня. Водночас речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь на регулярному брифінгу в четвер заявив, що наразі не має інформації для розголошення щодо ймовірного плану візиту.

Реклама

Можливий візит розглядається як наступний крок Пекіна після послідовних самітів у Китаї з президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час переговорів із Дональдом Трампом Сі Цзіньпін домовився про систему «стратегічної стабільності», щоб контролювати конкуренцію та уникати раптових санкцій чи мит з боку США. Водночас Білий дім заявив, що лідери домовилися про ядерне роззброєння Північної Кореї, хоча сам Пекін у своєму звіті про це нічого не згадав.

На зустрічі з Володимиром Путіним китайський лідер назвав відносини з Росією найкращими в історії та разом із ним розкритикував США. Проте Китай так і не підписав вигідну для Москви угоду про новий газопровід, який мав удвічі збільшити експорт російського газу до КНР.

Читайте також Трамп відреагував на зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна: що заявив

Оцінки експертів та межі впливу Китаю

Аналітики зазначають, що візит до Пхеньяна має продемонструвати Трампу та Путіну рівень впливу Пекіна на північнокорейський режим. Доцент Гонконгського університету Браян Вонг підкреслив, що в умовах міжнародної непередбачуваності Сі Цзіньпін позиціонує КНР як центрального менеджера багатополярного світу, здатного вести діалог з усіма сторонами.

Реклама

Директор Берлінського центру Карнеги з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв також додав, що Китай створив значний вплив і має можливість диктувати власні умови, не потребуючи угод за будь-яку ціну.

Водночас експерти вказують на обмеженість важелів впливу Китаю. Попри багаторічний тиск Пекіна, КНДР продовжує розвивати ядерну програму. Пхеньян поглибив військову співпрацю з Росією після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Аналітики зазначають, що під час візиту Кім Чен Ина до Китаю минулого вересня Пекін узагалі не згадував про ядерне роззброєння КНДР. Через це з’явилися припущення, що Китай потайки визнав Північну Корею ядерною державою.

Окрім цього, Китай наразі утримується від рішучих кроків для припинення воєн на Близькому Сході та в Україні. Зокрема, у відносинах з Іраном Пекін балансує між стратегічними зв’язками з Тегераном та економічними інтересами в Перській затоці, прийнявши главу іранського МЗС за кілька днів до візиту Трампа.

Реклама

З початку року Сі Цзіньпін прийняв уже більше десяти світових лідерів. За даними Bloomberg, західні керівники зараз приїздять до Пекіна найчастіше за весь час правління Сі з 2012 року. Політолог Джа Ян Чонг зазначає, що така активність показує Китай як важливого та стабільного гравця у світі, особливо на тлі політичної нестабільності в США.

Зустріч Сі з Трампом та Путіном — останні новини

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Путін слідом за Трампом полетить до Сі Цзіньпіна.

Після заяви Сі про війну в Україні Путін почав улесливо вихваляти китайського колегу. За його словами, «добрі та дружні контакти» Москви й Пекіна спрямовані «не проти когось», а працюють «на загальне процвітання» і навіть задля «вирішення нагальних загальносвітових проблем».

У свою чергу президент США Дональд Трамп оцінив зустріч лідерів Китаю та Росії й порівняв урочисту церемонію з власним візитом.

Реклама

Новини партнерів