Вчені з’ясували, який вітамін допомагає підтримувати молодість організму

Вітамін B12, який давно відомий своєю роллю у підтримці нервової системи та кровотворення, може мати ще одну важливу властивість — допомагати організму сповільнювати процеси старіння.

Такого висновку дійшли дослідники Корнельського університету у США, повідомляє Іndependent.

У новому дослідженні вчені вивчали наслідки дефіциту B12 у мишей і виявили, що нестача цього вітаміну підсилює метаболічний стрес та погіршує здатність організму протистояти хворобам. Натомість достатній рівень B12 допомагає підтримувати нормальну роботу імунної системи та обмін речовин.

Дослідники наголошують, що результати можуть бути особливо важливими для людей із дефіцитом вітаміну B12. За оцінками американських експертів, близько 10 мільйонів жителів США не отримують достатньої кількості цього вітаміну з їжею.

Дефіцит B12 прискорює старіння

Вчені звернули увагу на зв’язок між рівнем B12 та фізичною формою. Як пояснила доцентка кафедри харчових наук Корнельського університету Марта Філд, низький рівень вітаміну може бути пов’язаний зі зменшенням м’язової маси та сили.

Хоча точний механізм цього зв’язку поки невідомий, дефіцит B12 уже раніше пов’язували з м’язовим болем і слабкістю. Водночас підтримка м’язової маси важлива не лише для фізичної форми, а й для захисту від травм та уповільнення втрати кісткової тканини з віком.

Фахівці нагадують, що нестача B12 може проявлятися втомою, запамороченням, поколюванням у кінцівках, а у тривалих випадках — навіть проблемами з пам’яттю.

Вітамін B12: норма та рекомендації

Експерти рекомендують дорослим отримувати приблизно 2,4 мікрограма вітаміну B12 на день. Для вагітних і жінок, які годують грудьми, потреба трохи вища — близько 2,6 мікрограма.

Найбільше B12 міститься у продуктах тваринного походження. Наприклад, у молюсках, лососі, яйцях та грецькому йогурті. Для людей, які не вживають м’яса чи молочних продуктів, джерелом вітаміну можуть бути збагачені пластівці або соєве молоко.

Також B12 доступний у вигляді харчових добавок, однак медики радять не займатися самолікуванням і перед прийомом добавок консультуватися з лікарем.

