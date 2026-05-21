Ученые выяснили, какой витамин помогает поддерживать молодость организма

Витамин B12, давно известный своей ролью в поддержании нервной системы и кроветворения, может обладать еще одним важным свойством — помогать организму замедлять процессы старения.

К такому выводу пришли исследователи Корнельского университета в США, сообщает Independent.

В новом исследовании ученые изучали последствия дефицита B12 у мышей и обнаружили, что недостаток этого витамина усиливает метаболический стресс и усугубляет способность организма противостоять болезням. Достаточный уровень B12 помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы и обмен веществ.

Исследователи отмечают, что результаты могут быть особенно важны для людей с дефицитом витамина B12. По оценкам американских экспертов, около 10 миллионов человек не получают достаточного количества этого витамина с пищей.

Дефицит B12 ускоряет старение

Ученые обратили внимание на связь между уровнем B12 и физической формой. Как пояснила доцент кафедры пищевых наук Корнельского университета Марта Филд, низкий уровень витамина может быть связан с уменьшением мышечной массы и силы.

Хотя точный механизм этой связи пока неизвестен, дефицит B12 уже раньше связывался с мышечной болью и слабостью. В то же время, поддержка мышечной массы важна не только для физической формы, но и для защиты от травм и замедления потери костной ткани с возрастом.

Специалисты напоминают, что недостаток B12 может проявляться усталостью, головокружением, покалыванием в конечностях, а в продолжительных случаях даже проблемами с памятью.

Витамин B12: норма и рекомендации

Эксперты рекомендуют взрослым получать около 2,4 микрограмма витамина B12 в день. Для беременных и кормящих грудью потребность немного выше — около 2,6 микрограмма.

Больше B12 содержится в продуктах животного происхождения. Например, в моллюсках, лососе, яйцах и греческом йогурте. Для людей, не употребляющих мясо или молочные продукты, источником витамина могут быть обогащены хлопья или соевое молоко.

Также B12 доступен в виде пищевых добавок, однако медики советуют не заниматься самолечением и перед приемом добавок консультироваться с лечащим врачом.

