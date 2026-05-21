Сильные взрывы, удар по многоэтажке и пострадавшие: Россия атаковала областной центр Украины

Последствия атаки на Днепр

На рассвете российский беспилотник попал в многоэтажку в Днепре. Вражеский борт вогнался прямо в крышу, из-за чего квартиры на пятом этаже почти полностью уничтожены. Ранения и острую реакцию на стресс получили две женщины. Взрывной волной изуродовало и окружающие сооружения.

На месте очередной атаки в Днепре работала корреспондент ТСН Анастасия Неверная.

Последствия атаки на Днепр: что известно

Картина на пятом этаже поражает цинизмом: кровать, где спала пожилая женщина, расположена буквально в метре от места непосредственного попадания. Потолок в комнате полностью провалился внутрь, засыпав все завалами. Какое чудо спасло ей жизнь — родные до сих пор не могут понять.

Владелица квартиры Светлана после пережитого ужаса находится в тяжелом шоковом состоянии и не может говорить. Однако женщина находит в себе силы контролировать, как спасатели и родственники разбирают груды камней в ее бывшем доме. Ко всему, пол и подоконники здесь усеяны характерными острыми обломками российского беспилотника.

«Думали, что теща сгорела»: воспоминания семьи

Зять Светланы Павел вместе с ее дочерью и внуком живут этажом ниже. Их жилье от удара тоже сильно повреждено. Мужчина говорит, что посекундно помнит события этой страшной ночи.

Павел, житель дома: «Сильный взрыв, посыпались стекла, ты понимаешь, что прилет, но куда, что не понятно. С ребенком выбежали с женой на улицу, вижу повреждена квартира, где поживает теща. Пожар, дым — мы не знаем, что с ней, все завалено… Я поднимаюсь на пятый этаж, пытаюсь прорваться — все завалено, ты ничего не видишь, ничего не понимаешь. Я ее увидел, слава богу она была в сознании, я думаю только это ей и помогло. Можете снять, где она ночевала и куда был прилет, как ей просто повезло».

Сосед по лестничной клетке Олег тоже благодарит судьбу. Накануне атаки он отправил жену с трехлетней дочкой в село к родным, поэтому во время взрыва оказался дома один.

Олег, местный житель: «Открываю глаза, смотрю, а у меня мебель вся опрокинутая лежит, телевизор упал, кондиционер оторвался — упал… Начинаю себя трогать, вижу — а я в штукатурке».

Официальные данные о пострадавших и разрушениях

За медицинской помощью после ночного налета обратились две местные жительницы. К счастью, тяжелых ранений удалось избежать.

«Есть два человека, которые обратились за медицинской помощью в местные наши больницы. Фактически у людей острая реакция на стресс, спасибо тяжелых телесных повреждений нет, никто критически не пострадал», — говорит медик.

С самого утра на месте прилета развернут штаб. Здесь непрерывно работают коммунальные службы, спасатели и полиция. Большую часть изуродованных окон оперативно закрыли плитами и пленкой. Жители дома, после полностью бессонной ночи, медленно приходят в себя, анализируя пережитое.

В целом в результате этой вражеской атаки в жилом квартале повреждены пять домов и два детских сада. Выбито несколько сотен оконных стекол. Подлежат ли капитальному восстановлению дома на верхнем этаже, в которых полностью проломило крышу и межэтажное перекрытие, в ближайшее время будет определять специальная техническая комиссия.

