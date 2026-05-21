Несколько часов в раскаленной машине: двухлетняя девочка погибла из-за ошибки отца

Испания (иллюстративная фотография)

В городе Брион в Галисии погибла двухлетняя девочка, которую отец случайно оставил в машине во время сильной жары. Ребенок провел в автомобиле несколько часов и, по предварительным данным, умер от теплового удара.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщают местные медиа, утром мужчина отвез старшего ребенка в школу, после чего должен был завезти младшую дочь в детский сад. Однако по дороге он отвлекся на телефонный звонок и вместо детсада уехал на работу, оставив ребенка в авто.

О трагедии стало известно после обеда, когда мать пришла забрать девочку из детсада в 15.00 и узнала, что ее туда не привозили. После этого родители поняли, что произошло, и вызвали скорую помощь.

Ребенка доставили в медицинский центр в соседнем городе Бертамиранс, однако врачи лишь констатировали его смерть. Полиция расследует обстоятельства трагедии, а семье оказывают психологическую помощь.

Муниципальный совет Бриона объявил двухдневный траур по погибшему ребенку. В городе планируют провести минуту молчания.

Трагедия произошла на фоне нетипично высоких температур в Испании. По данным государственной метеослужбы Aemet, в некоторых районах страны температура может достигать 36-38 градусов. Синоптики предупреждают, что такая жара может продолжаться до середины следующей недели.

