Несколько часов в раскаленной машине: двухлетняя девочка погибла из-за ошибки отца
В Испании двухлетняя девочка умерла от теплового удара после того, как отец случайно оставил ее в автомобиле и уехал на работу.
В городе Брион в Галисии погибла двухлетняя девочка, которую отец случайно оставил в машине во время сильной жары. Ребенок провел в автомобиле несколько часов и, по предварительным данным, умер от теплового удара.
Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщают местные медиа, утром мужчина отвез старшего ребенка в школу, после чего должен был завезти младшую дочь в детский сад. Однако по дороге он отвлекся на телефонный звонок и вместо детсада уехал на работу, оставив ребенка в авто.
О трагедии стало известно после обеда, когда мать пришла забрать девочку из детсада в 15.00 и узнала, что ее туда не привозили. После этого родители поняли, что произошло, и вызвали скорую помощь.
Ребенка доставили в медицинский центр в соседнем городе Бертамиранс, однако врачи лишь констатировали его смерть. Полиция расследует обстоятельства трагедии, а семье оказывают психологическую помощь.
Муниципальный совет Бриона объявил двухдневный траур по погибшему ребенку. В городе планируют провести минуту молчания.
Трагедия произошла на фоне нетипично высоких температур в Испании. По данным государственной метеослужбы Aemet, в некоторых районах страны температура может достигать 36-38 градусов. Синоптики предупреждают, что такая жара может продолжаться до середины следующей недели.