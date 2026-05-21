Лукашенко готов встретиться с Зеленским: реакция Офиса президента

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и даже приехать для этого в Украину.

Заявление белорусского диктатора цитируют пропагандисты государственного агентства БелТА.

О возможности встречи с украинским президентом Лукашенко заговорил в контексте возможного втягивания Беларуси в войну против Украины, от чего его предостерегает Владимир Зеленский.

«Если он [президент Украины Владимир Зеленский] хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений», — нагло заявил глава государства-сателлита РФ.

При этом Лукашенко добавил, что у него якобы нет проблем с общением с представителями США и европейских стран.

«Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной не о чем», — цинично заявил он.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин в комментарии РБК-Украина отреагировал на заявления Лукашенко. Он подчеркнул, что слова белорусского диктатора ничего не значат с тех пор, как в 2022 году Беларусь стала плацдармом для агрессии РФ.

«Поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум откуда на него „готовилось нападение“. О чем тут говорить», — представитель Офиса президента.

Угроза из Беларуси — что известно

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может быть привлечена к боевым действиям только в случае, если ее территория якобы подвергнется агрессии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что в Кремле рассматривают нападение на Украину с направления Беларуси и Брянской области (которая граничит с Черниговщиной и севером Сумщины).

Зеленский провел специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего из-за угрозы наступления России на Черниговском и Киевском направлениях. По его словам, на Ставке детально проанализировали имеющиеся данные украинской разведки о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

