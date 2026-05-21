В Китае Путин и Си Цзиньпин говорили об Украине: что известно о переговорах

Цзиньпин и Путин / © Associated Press

Тема войны в Украине всплыла во время разговоров российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином, где китайская сторона в очередной раз выразила абстрактную готовность помочь выйти на некую «траекторию мирного урегулирования».

Об этом в четверг, 21 мая, сбивчиво отчитался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское издание «Интерфакс».

Песков поспешил рассыпаться в благодарностях «китайским друзьям» за их высказанное на словах желание приложить усилия для прекращения войны.

При этом рупор Кремля вынужден был признать полное отсутствие конкретики. Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что старый китайский план урегулирования войны в Украине образца 2023 года на встрече вообще не обсуждался. Никаких новых инициатив или реальных предложений по завершению войны Пекин Путину так и не выдвинул.

Встреча Путина с Си Цзиньпином — последние новости

Напомним, 20 мая Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Они провели переговоры в узком составе.

Одной из вероятных причин, почему «фюрер» РФ Владимир Путин отправился в Китай, является газопровод «Сила Сибири-2». В частности, в Кремле заявляли, что этот проект будет на повестке дня встречи. Однако не так случилось, как думалось.

Путин не смог договориться с Си о спасительном для Кремля трубопроводе и получил лишь «мелкие соглашения».

