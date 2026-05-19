Си резко изменил тон по отношению к Путину: лидер Китая шокировал заявлением во время встречи с Трампом — FT
Си сделал неожиданное заявление о войне Путина в Украине во время встречи с Трампом.
Китайский лидер Си Цзиньпин во время переговоров на прошлой неделе с президентом США Дональдом Трампам, который был с визитом в Пекине, заявил, что «фюрер» России Владимир Путин может в конце концов пожалеть о своем вторжении в Украину.
Об этом сообщили несколько источников Financial Times, которые знакомы с ходом встречи лидеров в КНР.
По словам собеседников издания, заявление прозвучало во время переговоров, которые касались темы Украины. Кроме того, говорят источники, во время встречи Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия против Международного уголовного суда. Мол, их интересы совпадают.
«Заявления Си по решению Путина начать в 2022-м полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну, как представляется, были более резкими, чем раньше. Один из источников, осведомленный о ходе встреч Си с бывшим президентом США Джо Байденом, отметил — хотя лидеры вели „откровенные и прямые“ разговоры о России и Украине, Си не выразил собственной оценки действий Путина и войны», — говорится в тексте FT.
Издание акцентирует внимание на том, что информация о заявлении лидера Китая появилась через несколько дней после окончания визита Трампа и накануне поездки Путина в Пекин.
Financial Times отмечает, что 17 мая Белый дом опубликовала информационный бюллетень о саммите в Пекине, но в нем не было ни одного упоминания о разговорах о Путине, войне в Украине или оппозиции к МКС. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.
Авторы статьи подчеркивают, что комментарий Си Цзиньпина относительно Владимира Путина раздался на фоне того, как война России против Украины зашла в тупик. Особенно, после того как Киев стал эффективно использовать удары беспилотников для атак на российские силы и цели.
«Администрация Байдена часто обвиняла КНР в снабжении РФ товаров двойного использования, что помогало ей поддерживать свою кампанию против Украины. Администрация Трампа также выражала обеспокоенность, но реже», — отмечают в материале.
Визит Трампа в Китай
С 13 по 15 мая президент США находился с визитом в Китай, где встречался с Си Цзиньпином. Это была его первая поездка в Пекин за последние девять лет.
После переговоров с Си Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине , сказав, мол, вопрос войны лидеры обсуждали. Мол, «это вопрос, который мы хотели бы решить». Впрочем, от деталей Трамп удержался.
В Китае также сделали заявление о войне в Украине. Пекин заявил, что КНР и США «надеются на скорейшее завершение» «кризиса». Отмечается, что лидеры двух стран приложили много усилий «для содействия мирным переговорам в каждом частном случае».