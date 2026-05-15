Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине после переговоров с Си

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине во время своего визита в Поднебесную.

Об этом он сказал в ответе на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One, пишет Clash Report.

«Мы обсуждали это… Ну, это вопрос, который мы хотели бы решить. До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера они подверглись серьезному удару. Следовательно, это все равно произойдет, но очень досадно», — ответил Трамп на то, обсуждали ли Украину.

Визит Трампа в Китай — что известно

13-15 мая президент США находился с официальным визитом в Китае. Трамп и Си обсудили ряд вопросов, касающихся двух стран. В частности, лидер КНР во время закрытой встречи жестко поставил перед выбором президента Трампа и заявил, что разногласия по Тайваню могут завести отношения на опасный путь и даже привести к конфликту.

Кроме того, американский президент рассказал, что Си якобы предложил помощь для разблокирования Ормузского пролива. По словам Трампа, лидер КНР заинтересован в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Си Цзиньпин неожиданно поддержал позицию США по поводу иранской угрозы. В Белом доме заявили, что президенты пришли к согласию в том, что Тегеран не может и не должен получить ядерное оружие — никогда и ни при каких обстоятельствах.

Дата публикации 12:31, 14.05.26

